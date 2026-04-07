به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی که عمر خود را وقف صیانت از ایران نمود، در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴در اولین روز از جنگ رمضان و حمله دشمن آمریکایی_صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سید عبدالرحیم موسوی که در دوران جوانی از افسران از جان‌گذشته و ایثارگر ارتش جمهوری اسلامی ایران در رتبه ستوان‌یکمی با درک عمیق از تهدیدات دشمن علیه منافع ملی ایران و انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۷، داوطلبانه برای اجرای عملیات علیه متجاوزان آمریکایی اعلام آمادگی کرد.

این سند تاریخی که نشانگر همت بلند و فداکاری رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح طی سالیان متمادی است از آن جهت حائز اهمیت از که این درخواست داوطلبانه از سوی ستوان یکم موسوی در حالی در ۱۴ تیر ماه ۱۳۶۷ مطرح شده است که دو روز پیش از آن یعنی ۱۲ تیر ماه هواپیمای مسافری ایران به شماره ۶۵۵ هدف حمله ناوگان نیروی دریایی آمریکا از طریق ناو «یو اس اس وینسنس» قرار گرفت و ۲۹۰ مسافر و خدمه آن پس از سقوط در خلیج فارس مظلومانه به شهادت رسیدند.

سید عبدالرحیم موسوی به عنوان یک افسر از جان‌گذشته ایران دو روز بعد درخواستی را مطرح می‌کند که اینک گواه تاریخی بر ازجان‌گذشتگی افسران فداکار ایرانی است.

در ادامه متن سند از نظر می‌گذرد:

شماره: ۸/۷۰۱/۰۳/۱۹۵

تاریخ: ۱۳۶۷/۴/۱۴

از: کد ۳۵۸ ت(ر۱)

به: ف تول ۲۸ پ(ر۱)

موضوع: ستوانیکم توپخانه عبدالرحیم موسوی

به استحضار می‌رساند:

با توجه به تداوم و شدت گرفتن شرارت‌های دولت متجاوز آمریکا بر علیه انقلاب اسلامی ایران، افسر یاد شده فوق آمادگی کامل خود را جهت هرگونه عملیات انتحاری بر علیه آمریکای جهانخوار در صورت نیاز ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است. مراتب استحضاراً به‌عرض می‌رسد.

ف کد ۳۵۸ت سروان پناهی

از [ناخوانا] ستوانیکم موسوی

اما در ذیل همین نامه فرمانده وقت سرهنگ پرویز صادقی پاسخ زیبایی به این درخواست می‌دهد.

بسمه تعالی جناب سروان موسوی

من به شما افتخار می‌کنم و مطمئن هستم با وجود افسران و نیروهای مومن و مخلص و ایثارگر مثل شما، موفقیت و پیروزی در جنگ تحمیلی با ما و شکست با دشمنان بعثی و پشتیبانان آن‌ها خواهد بود.

ف تول ۲۸

سرهنگ پرویز صادقی

۶۷/۴/۲۱

منبع:

مرکز اسناد انقلاب اسلامی