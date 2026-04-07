هشدار درباره طرح صهیونیستی برای ایجاد فتنه داخلی در لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، شیخ علی خطیب، نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان در بیانیه ای نسبت به تلاشهای برخی گروه های داخلی برای برافروختن فتنه داخلی که در راستای منافع دشمن صهیونیستی است، هشدار داد.
خطیب افزود که رژیم صهیونیستی که روز به روز شکست خود را در از بین بردن مقاومت در لبنان تأیید میکند، سخت در تلاش است تا این هدف را با برافروختن فتنه داخلی بین لبنانیها جایگزین کند. وی حمله به برخی مکانها در مناطق آوارگان را یکی از این تلاشها دانست که تازه ترین آن دیروز در منطقه عین سعاده در جبل لبنان انجام شد.
وی تصریح کرد: ما به برادران مسیحی خود و شرکای خود در وطن نسبت به این تلاشهای خبیثانه صهیونیستی که تنها به نفع دشمن است، هشدار میدهیم و می گوییم که هزینههایی را که لبنانیها در نتیجه تجاوز اسرائیل میپردازند، با هزینههایی بیشتر بین خود لبنانیها جایگزین نکنند.
خطیب با درخواست از عموم مردم برای استفاده از عقل و بصیرت و حکمت جهت شکست اهداف خبیثانه دشمنان، به سران رسمی کشور نیز هشدار داد و از نیروهای نظامی و امنیتی خواست تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فتنه داخلی اتخاذ کنند.
نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی لبنان از خانوادهها و مردم لبنان نیز خواست که با حکمت رفتار کنند و به تحریکات کشیده نشوند.
