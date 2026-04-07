رستمی: اتحاد و ایستادگی مردم ایران رمز پیروزی بر دشمنان است

ایوب رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حملات تجاوزگرانه دو متحد صهیونیستی و آمریکایی به خاک کشورمان گفت: دشمن ناجوانمردانه به زیرساخت‌های ورزشی، فرهنگی، تاریخی صنعتی و درمانی حمله کرده است و فجیع تر از آن حمله به مدرسه دخترانه در میناب و به شهادت رساندن دانش آموزان بی گناه آن بود که مصداق بارز جنایت جنگی است و قطعا تاریخ این جنایت را فراموش نخواهد کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: ما تا آخر در میدان می‌مانیم. این یک شعار نیست، یک باور است و برای سربلندی و سر افرازی نام ایران از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

مربی تیم ملی جودو ایران خاطرنشان کرد: ایمان داریم که با اتحاد، همدلی و ایستادگی، مسیر پیش‌رو با موفقیت طی خواهد شد.

رستمی در پایان گفت: باور داریم که پیروزی با مردم بزرگ ایران و کشور عزیزمان است و در این نبرد، جبهه حق قطعاً بر باطل غلبه خواهد کرد.