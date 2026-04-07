۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

تداوم توسعه ارتباطات روستایی حتی در شرایط جنگی

مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات از تداوم اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق روستایی همزمان با حفظ پایداری شبکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیک‌محمد بلوچ‌زهی، مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با اشاره به شرایط خاص کشور در دوره جنگ رمضان اعلام کرد: با وجود تمرکز بخشی از ظرفیت اپراتورها بر حفظ پایداری شبکه، روند توسعه ارتباطات روستایی متوقف نشد و پروژه‌ها به‌صورت مستمر ادامه یافت.

وی تأکید کرد: در این بازه زمانی، مجموعه اقدامات اجرایی در قالب پروژه‌های USO با وجود محدودیت‌های فنی و لجستیکی دنبال شد و عملیات توسعه‌ای در مناطق هدف استمرار داشت.

تمرکز هم‌زمان بر پایداری و توسعه شبکه

بلوچ‌زهی گفت: شرایط جنگی و چالش‌هایی مانند تأمین و جابه‌جایی تجهیزات موجب شد بخشی از توان اپراتورها صرف نگهداری شبکه شود، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده، توسعه در مناطق روستایی متوقف نشد و روند اجرای پروژه‌ها ادامه یافت.

جزئیات عملکرد اپراتورها در پروژه‌های روستایی

وی با اشاره به عملکرد اپراتورهای ارتباطی از ابتدای جنگ رمضان تا نیمه فروردین اعلام کرد: در بخش حفاری، همراه اول ۱۵ سایت و ایرانسل ۷ سایت را به پایان رساندند و در حوزه بتن‌ریزی نیز همراه اول ۱۳ سایت و ایرانسل ۹ سایت را تکمیل کردند.

بلوچ‌زهی افزود: در مرحله نصب دکل و فنس، هر دو اپراتور همراه اول و ایرانسل هر کدام ۱۰ سایت را اجرا کردند و در بخش نصب تجهیزات، همراه اول ۴۰ سایت و ایرانسل ۵ سایت را به انجام رساندند که نشان‌دهنده تمرکز بیشتر همراه اول بر این بخش بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه راه‌اندازی سایت‌های جدید، همراه اول ۲۱ سایت و ایرانسل ۷ سایت را وارد مدار کرد و در بخش رفع عیوب، ایرانسل ۲۱ سایت را به‌طور کامل اصلاح کرد.

مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی تصریح کرد: در ادامه فرآیند تکمیل سایت‌ها، ۲۱ سایت پس از آماده‌سازی کامل، به شبکه برق متصل شدند و همچنین ۲۱ سایت به تیم‌های نگهداری تحویل داده شد.

وی گفت: در بخش به‌روزرسانی سایت‌های موجود نیز ۲۱ سایت به‌روزرسانی شد و در نهایت ۱۱۲ سایت خاموش، مجدداً روشن و وارد مدار بهره‌برداری شدند.

تداوم مسیر توسعه با وجود محدودیت‌ها

بلوچ‌زهی تأکید کرد: استمرار اجرای این حجم از پروژه‌ها در شرایط خاص کشور، نشان‌دهنده عزم جدی برای جلوگیری از ایجاد شکاف ارتباطی و تحقق عدالت ارتباطی در مناطق روستایی است.

وی خاطرنشان کرد: با تداوم این روند و رفع تدریجی موانع، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد و دسترسی پایدار به خدمات ارتباطی برای روستاییان تضمین می‌شود.

