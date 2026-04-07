تداوم توسعه ارتباطات روستایی حتی در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیکمحمد بلوچزهی، مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با اشاره به شرایط خاص کشور در دوره جنگ رمضان اعلام کرد: با وجود تمرکز بخشی از ظرفیت اپراتورها بر حفظ پایداری شبکه، روند توسعه ارتباطات روستایی متوقف نشد و پروژهها بهصورت مستمر ادامه یافت.
وی تأکید کرد: در این بازه زمانی، مجموعه اقدامات اجرایی در قالب پروژههای USO با وجود محدودیتهای فنی و لجستیکی دنبال شد و عملیات توسعهای در مناطق هدف استمرار داشت.
تمرکز همزمان بر پایداری و توسعه شبکه
بلوچزهی گفت: شرایط جنگی و چالشهایی مانند تأمین و جابهجایی تجهیزات موجب شد بخشی از توان اپراتورها صرف نگهداری شبکه شود، اما با برنامهریزی انجامشده، توسعه در مناطق روستایی متوقف نشد و روند اجرای پروژهها ادامه یافت.
جزئیات عملکرد اپراتورها در پروژههای روستایی
وی با اشاره به عملکرد اپراتورهای ارتباطی از ابتدای جنگ رمضان تا نیمه فروردین اعلام کرد: در بخش حفاری، همراه اول ۱۵ سایت و ایرانسل ۷ سایت را به پایان رساندند و در حوزه بتنریزی نیز همراه اول ۱۳ سایت و ایرانسل ۹ سایت را تکمیل کردند.
بلوچزهی افزود: در مرحله نصب دکل و فنس، هر دو اپراتور همراه اول و ایرانسل هر کدام ۱۰ سایت را اجرا کردند و در بخش نصب تجهیزات، همراه اول ۴۰ سایت و ایرانسل ۵ سایت را به انجام رساندند که نشاندهنده تمرکز بیشتر همراه اول بر این بخش بوده است.
وی ادامه داد: در حوزه راهاندازی سایتهای جدید، همراه اول ۲۱ سایت و ایرانسل ۷ سایت را وارد مدار کرد و در بخش رفع عیوب، ایرانسل ۲۱ سایت را بهطور کامل اصلاح کرد.
مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی تصریح کرد: در ادامه فرآیند تکمیل سایتها، ۲۱ سایت پس از آمادهسازی کامل، به شبکه برق متصل شدند و همچنین ۲۱ سایت به تیمهای نگهداری تحویل داده شد.
وی گفت: در بخش بهروزرسانی سایتهای موجود نیز ۲۱ سایت بهروزرسانی شد و در نهایت ۱۱۲ سایت خاموش، مجدداً روشن و وارد مدار بهرهبرداری شدند.
تداوم مسیر توسعه با وجود محدودیتها
بلوچزهی تأکید کرد: استمرار اجرای این حجم از پروژهها در شرایط خاص کشور، نشاندهنده عزم جدی برای جلوگیری از ایجاد شکاف ارتباطی و تحقق عدالت ارتباطی در مناطق روستایی است.
وی خاطرنشان کرد: با تداوم این روند و رفع تدریجی موانع، توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد و دسترسی پایدار به خدمات ارتباطی برای روستاییان تضمین میشود.
