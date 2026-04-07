نمایش انیمیشن کوتاه «بر فراز ابرها» در تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «بر فراز ابرها» ساخته مهدی برق‌زادگان در اولین دوره جشنواره روزهای سینمای انیمیشن تونس روی پرده می‌رود.

هدف از برگزاری جشنواره روزهای انیمیشن، توجه به خلاقیت تصویری در آثار، تبادل فرهنگی میان سینماگران این حوزه، و ایجاد گفتمان بین سینماگران و مخاطبان است.

این جشنواره از ۲۶ تا ۲۸ فروردین برگزار می‌شود. در این جشنواره انیمیشن‌های کوتاه تا ۱۵ دقیقه که تولید سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هستند در بخش مسابقه نمایش داده می‌شوند.

«بر فراز ابرها» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، درباره رویاها و تلاش برای رسیدن به هدف‌هایی است که به نظر دور از دسترس می‌رسند.