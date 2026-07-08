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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

نمایش «راهی که آمده‌ایم» در جشنواره «نور جهان» روسیه

نمایش «راهی که آمده‌ایم» در جشنواره «نور جهان» روسیه

انیمیشن کوتاه «راهی که آمده‌ایم» به کارگردانی نرگس فضلی در بخش مسابقه شانزدهمین جشنواره «نور جهان» روسیه نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «راهی که آمده‌ایم» ساخته نرگس فضلی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) به بخش مسابقه شانزدهمین جشنواره «نور جهان» روسیه راه یافت.

داستان این فیلم کوتاه درباره مادری دارای معلولیت است که برای بازگرداندن دخترش به منزل به مدرسه می‌رود و در راه با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود.

تمرکز این جشنواره بر آثار مرتبط با مخاطب کودک و نوجوان است. شانزدهمین جشنواره «نور جهان» از ۲۱ تا ۲۵ شهریور در شهر یاروسلاو روسیه برگزار می‌شود. «راهی که آمده‌ایم» توسط بخش بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برای جشنواره ارسال شده است.

کد مطلب 6882225
ندا زنگینه

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