به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، یکشنبه منطقه سهروردی شمالی و میدان شهید قندی در دو مقطع ساعت ۱۴ و ۲۱:۴۵ مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت. حمله‌ای کور که جز آسیب جدی به ساختمان‌ها، معابر و شهروندان نتیجه‌ای نداشت.

در این حملات موشکی، علاوه بر تخریب ساختمان‌های مسکونی، خیابان، اتومبیل های شخصی و مجروح شدن تعدادی از هم‌وطنان (شهروندان غیرنظامی) به ساختمان مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در میدان شهید قندی شماره ۱۵ آسیب رسید و بخش‌هایی از طبقه چهارم، حیاط و پلاتوها تخریب شد.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تاسیس سال ۱۳۶۳ زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یکی از معتبرترین و موثرترین موسسات فرهنگی و هنری ایران است که ضمن پرورش استعدادهای متعدد و معرفی فیلمسازان در ادوار مختلف فعالیتش، در زمینه مستند و انیمیشن تاثیرگذار بوده و آثار تولید شده مرکز جوایز مختلفی از جشنواره های معتبر ملی و بین‌المللی به دست آورده‌اند.

خوشبختانه در پی حمله موشکی به میدان شهید قندی و خیابان سهروردی شمالی، و آسیب ساختمان مرکز گسترش، کارکنان به ویژه نگهبان شیفت آسیبی ندیدند.