۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

توزیع ۷۱۰ هزار تن نهاده دام و طیور در قزوین

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع گسترده و موفقیت‌آمیز بیش از ۷۱۰ هزار و ۴۰۰ تن انواع نهاده دام و طیور در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم با تاکید بر نقش حیاتی تولیدکنندگان دام و طیور استان در حفظ و پایداری امنیت غذایی محصولات پروتئینی از توزیع گسترده و موفقیت‌آمیز بیش از ۷۱۰ هزار و ۴۰۰ تن انواع نهاده دام و طیور در سال گذشته خبر داد.

وی عنوان کرد: این اقدامات گامی مهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور استان و ایجاد ثبات قیمتی در بازار استان محسوب می شود.

حریری مقدم تصریح کرد: میزان نهاده توزیع شده معادل ۸۵ درصد خرید کل نهاده‌ها بوده است که شامل ۱۲۷ هزار تن جو، ۴۳۸.۴ هزار تن ذرت و ۱۴۵ هزار تن کنجاله سویا می‌شود.

وی همچنین به تداوم خدمات‌رسانی به تولیدکنندگان در شرایط چالش‌برانگیز اشاره کرد و افزود: از ابتدای جنگ اخیر بیش از ۶۰ هزار تن نهاده دام و طیور از طریق سامانه بازارگاه عرضه شده و روند توزیع همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در همین راستا، در بازرسی‌های انجام شده طی سال گذشته، ۱۸ پرونده تخلف صنفی در حوزه نهاده‌های دام و طیور به ارزش ۲۷ میلیارد تومان ثبت شده است که با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.

