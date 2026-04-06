به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیانی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری استان کردستان در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط متاثر از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به ۵۷ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۶۰۱ قطعه رسید.

وی افزود: این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که ۵۳ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۶۹۹ قطعه بوده، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد و از نظر حجم جوجه‌ریزی در یک دهه اخیر در استان بی‌سابقه است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: این میزان جوجه‌ریزی در سال جاری منجر به تولید ۱۱۸ هزار تن گوشت مرغ شده که از این مقدار، ۷۲ هزار تن معادل ۶۱ درصد در داخل استان مصرف و ۴۶ هزار تن معادل ۳۹ درصد به خارج از استان ارسال شده است.

بیانی با اشاره به پایداری تولید در صنعت مرغداری استان عنوان کرد: این عملکرد بیانگر نقش مؤثر کردستان در تأمین نیاز کشور به گوشت مرغ است.

وی با اشاره به شرایط خاص ناشی از تعطیلات نوروز و عید فطر، همچنین برخی محدودیت‌های منطقه‌ای، گفت: برای حفظ ثبات تولید، تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شد که از جمله آن می‌توان به پیگیری تأمین نهاده‌ها از بنادر، تأمین سوخت جایگزین، انعقاد قرارداد خرید تضمینی مرغ تولیدی و استفاده از ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام اشاره کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تصریح کرد: این اقدامات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا مرغداران با اطمینان خاطر نسبت به جوجه‌ریزی اقدام کنند و روند تولید بدون وقفه ادامه یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استان کردستان در سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های مهم تولید گوشت مرغ در کشور تبدیل شده و با تداوم روند فعلی، ظرفیت افزایش تولید در این بخش همچنان وجود دارد.