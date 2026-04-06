به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که در شرایط جنگی و حتی غیر جنگی زندگی و کار مردم در حوزه تولید، صید و کشتار و جابه‌جایی دام، طیور و آبزیان تغییر پیدا نمی‌کند توضیح داد: با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان و عید نوروز به ویژه در استان‌های مسافرپذیر سازمان دامپزشکی همچون همیشه به وظایف قانونی خود عمل کرده و شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نظارت ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده ایم.

وی افزود: با توجه به افزایش مصرف در این ایام، افزایش نظارت و بازدید از مراکز تولید، کشتارگاه‌ها و نیز مراکز نگهداری مانند سردخانه ها و در نهایت مراکز توزیع در قالب طرح تشدید نظارت ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز در حدود ۴۵ روز اجرایی شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: در این ایام برای تامین گوشت مورد نیاز مردم حدود یک میلیون راس دام سبک شامل گوسفند و بز و بیش از ۱۳۲ هزار راس دام سنگین شامل گوساله، گاو، گاومیش و شتر و نیز ۱۵۷ میلیون قطعه طیور کشتار شد.

وی ادامه داد: ۲۵۶ هزار بازدید در طرح تشدید نظارت ها توسط ناظرین شرعی و بهداشتی عملیاتی شد که نشان از برنامه نظارتی قوی در این شرایط جنگی دارد و در این مدت بیش از ۵۲۰ تن فرآورده خام دامی شامل گوشت قرمز، آبزیان و شیر با ظن عدم رعایت بهداشت ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد که حدود ۲۵۹ تن معدوم و با رعایت موازین و دستورالعمل دفع شده و سایر آنها در کارخانجات تبدیل ضایعات، به پودر گوشت تبدیل شده و به چرخه اقتصاد بازگشته است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: طبق دستورالعمل در ارتباط با بیماری‌های اولویت‌دار دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در زمان‌های مناسب واکسیناسیون دام‌ها انجام می‌شود و در این ۴۵ روز عملیات ایمن‌سازی علیه بیماری آبله در دام سبک و سنگین و نیز بیماری های تب برفکی، شاربن یا سیاه‌زخم، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، لمپی‌اسکین و هاری، عملکرد همکاران دامپزشکی مانند مدت مشابه سال قبل بوده و در مورد بیماری مشترک بروسلوز یا تب مالت تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

رفیعی پور در توضیح تاثیر شرایط ناشی از جنگ در بحث تامین دارو و واکسن‌های دامی، مکمل‌های خوراکی، سموم و مواد ضد عفونی کننده و ... گفت: مانند همیشه دامپزشکی برای ۴ تا ۷ ماه آینده پیش بینی‌های لازم را انجام داده و از بابت ذخایر دامپزشکی و مواد اولیه کارخانجات تولید محصولات دامپزشکی با کمک و تکیه بر تولیدکنندگان داخلی و حمایت دامپزشکی از واردکنندگان و همچنین با رعایت موازین بهداشتی و قرنطینه‌ای که منتج به مصرف بهینه این اقلام شده، نگرانی در کشور وجود ندارد.

دامپزشکی استانها نقاط قوت ما هستند

رئیس سازمان دامپزشکی با تاکید بر اینکه در حوزه سلامت جامعه نمی توان هیچ نقطه ضعفی را توجیه کرد، گفت: در امنیت غذایی، تجارت بین‌المللی محصولات دامی و دامپزشکی و مبارزه با بیماری‌های مشترک، جنس فعالیت‌های دامپزشکی از جنس مدیریت بحران و شرایط جنگی است؛ از این رو در شرایط جنگی حاضر نیز ادارات دامپزشکی در تمامی استان‌های کشور، با عملیات‌های واکنش سریع، تامین نهاده‌های دامپزشکی در زمان مناسب، انبارش و ذخیره سازی بسیاری از این اقلام و آمادگی ۲۴ ساعته همکاران ما چه در بخش دولتی و چه خصوصی همیشه به پیشبرد اهداف سازمان دامپزشکی با حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی کمک کرده اند که باعث شده امروز با افتخار عملکرد استان ها را در این حوزه، نقطه قوت کلیدی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی قلمداد کنیم.