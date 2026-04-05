۲۶۸ هزار تن نهاده دامی ایام جنگ در مازندران ترخیص شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی عصر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از ترخیص بیش از ۲۶۸ هزار تن نهاده دامی شامل جو و ذرت در ایام جنگ خبر داد و گفت: این فرآیند با همکاری ۲۴ ساعته کارشناسان در بنادر سه‌گانه استان به سرعت انجام شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: با شروع جنگ از ۹ اسفند، همکاران ما در اداره کل دامپزشکی مازندران با تمام توان و حتی در ایام تعطیل در کنار فعالان صنعت دامپروری بوده و تلاش کرده‌اند تا از بروز بحران در تأمین امنیت غذایی جلوگیری کنند.

آقاپور کاظمی همچنین افزود: از ابتدای جنگ تاکنون، تعداد ۷۲ مجوز ترخیص جو به وزن ۱۲۱ هزار و ۴۲۷ تن و ۹۸ مجوز ترخیص ذرت به وزن ۱۴۶ هزار و ۹۸۷ تن صادر شده است که مجموعاً بیش از ۲۶۸ هزار تن نهاده دامی وارد چرخه تولید شده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به اهمیت تسریع در فرآیند ترخیص کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: با حمایت‌های استاندار مازندران و اجرای مصوبات ویژه، مدت زمان ترخیص کالاها به چند ساعت کاهش یافته است که این امر تأثیر زیادی در تأمین نهاده‌ها به موقع برای دامداران استان و کشور داشته است.

وی در پایان از تلاش‌های بی‌وقفه همکاران و همکاری تولیدکنندگان و بهره‌برداران در صنعت دام و طیور استان قدردانی کرد و تأکید کرد: این اداره کل همچنان آماده ارائه خدمات به تولیدکنندگان و دامداران است تا فرآیند تولید بدون هیچ‌گونه مشکلی ادامه یابد.