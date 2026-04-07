به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا قنبری پیرامون حضور در جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا ۲۰۲۶ در شهر گلدکوست استرالیا اظهار داشت: نخستین تجربه‌ام در بزرگ‌ترین رویداد آسیایی بود که افتخار بازی در آن را داشتم. قبل از شروع بازی‌ها می‌دانستیم در گروه بسیار سختی قرار داریم و می‌دانستیم کره‌جنوبی، استرالیای میزبان و فیلیپین بسیار آماده و قدرت‌مند هستند و حتی از نظر فنی در سطح بالاتری از فوتبال بانوان ایران قرار دارند.

وی در ادامه بیان داشت: فیلیپین در دور دوم رقابت‌های انتخابی المپیک دو سال قبل با ما بازی کرده بود اما امسال پیش‌رفت چشم‌گیری نسبت به آن زمان داشت. امیدوارم با تجربه‌ای که در استرالیا به‌دست آوردیم، در دوره‌های بعدی بتوانیم با برنامه‌ریزی و تمرکز بیشتری حضور داشته باشیم، چرا که تیم ما این توانایی را دارد که از گروه خود صعود کند.

قنبری درباره شرایط سخت و فشاری که روی بازیکنان تیم ملی در استرالیا بود، عنوان داشت: با توجه به شرایطی که برای کشورمان رخ داد، پیشنهادات وسوسه‌انگیز و عجیبی به بازیکنان درباره ماندن و اقامت در استرالیا داده می‌شد ولی ترجیج من برگشتن به خانه و آمدن در کنار مادر و خانواده‌ام بود. نظر شخصی‌ام این است بودن در کنار خانواده از هر چیزی ارزش‌مندتر است.