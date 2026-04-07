به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان با انتشار پیامی اعلام کرد: بیش از ۱۴ میلیون ایرانی غیور تا این لحظه اعلام آمادگی کرده‌اند جان خود را برای دفاع از ایران فدا کنند. من نیز جان‌فدای ایران بوده‌ام، هستم و خواهم بود.

