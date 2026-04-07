۱۰ کودک و ۱۸ زن در تهران به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به آخرین آمار خدمات‌رسانی اورژانس در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت:تا به امروز ما در ۶۱۱ نقطه در کنار مردم بودیم. متأسفانه تا به امروز به بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ مصدوم در سطح استان تهران خدمات ارائه شده که ۸۷ درصد این افراد از مردم عادی، زنان و کودکان بودند.

وی افزود: بالغ بر ۷۰۰ شهید داشته‌ایم که تماماً از مردم عادی، زنان و کودکان بودند. متأسفانه در دو شب گذشته، ۱۰ کودک زیر ۱۰ سال و ۱۸ زن به جمع شهدای استان تهران اضافه شدند.

توکلی با بیان اینکه در ۳۹ روز اخیر بیش از ۶۰ هزار مأموریت و خدمت به مردم انجام شده، خاطرنشان کرد:ما در پی این ۳۹ شبانه‌روز آسیب‌های زیادی دیدیم اما به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم که اورژانس با تمام توان در خدمت آن‌هاست.

رئیس اورژانس استان تهران در پایان با قدردانی از همراهی دولت، تصریح کرد:از دولت تشکر می‌کنم که در تمام این مدت بدون وقفه در کنار مردم و عوامل اورژانس حضور داشتند.