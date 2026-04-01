۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

رئیس اورژانس استان تهران مطرح کرد؛

افزایش مصدومان زن و کودک در تهران؛ تخریب ۳ پایگاه و انهدام ۸ آمبولانس

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، امروز از آخرین وضعیت مصدومان و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های امدادی خبر داد.

وی با اشاره به افزایش شمار زنان و کودکان در میان مصدومان و شهدا، اظهار داشت: تاکنون ۱۲۰ زن در میان مصدومان ثبت شده‌اند و همچنین ۱۷ تا ۱۸ کودک زیر ۱۲ سال نیز در بین مجروحان قرار دارند.

رئیس اورژانس استان تهران در خصوص خسارت‌های وارده به پایگاه‌های امدادی تصریح کرد: ۲۵ پایگاه اورژانس دچار آسیب شده‌اند که از این تعداد، سه پایگاه به‌طور کامل تخریب شده است.

توکلی در ادامه با اشاره به خسارت‌های واردشده به ناوگان عملیاتی اورژانس افزود: ۲۳ دستگاه آمبولانس آسیب دیده که هشت دستگاه به‌طور کامل از بین رفته و دو دستگاه دیگر همچنان زیر آوار باقی مانده و امکان خارج‌سازی آن‌ها فراهم نشده است.

وی همچنین به شهادت یک نیروی اورژانس در حین انجام مأموریت اشاره کرد.

      نباید به اورژانس حمله کنند کار درستی نیست ،اورژانس کار خدمت رسانی به بیماران رو داره

