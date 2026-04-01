افزایش مصدومان زن و کودک در تهران؛ تخریب ۳ پایگاه و انهدام ۸ آمبولانس

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، امروز از آخرین وضعیت مصدومان و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های امدادی خبر داد.

وی با اشاره به افزایش شمار زنان و کودکان در میان مصدومان و شهدا، اظهار داشت: تاکنون ۱۲۰ زن در میان مصدومان ثبت شده‌اند و همچنین ۱۷ تا ۱۸ کودک زیر ۱۲ سال نیز در بین مجروحان قرار دارند.

رئیس اورژانس استان تهران در خصوص خسارت‌های وارده به پایگاه‌های امدادی تصریح کرد: ۲۵ پایگاه اورژانس دچار آسیب شده‌اند که از این تعداد، سه پایگاه به‌طور کامل تخریب شده است.

توکلی در ادامه با اشاره به خسارت‌های واردشده به ناوگان عملیاتی اورژانس افزود: ۲۳ دستگاه آمبولانس آسیب دیده که هشت دستگاه به‌طور کامل از بین رفته و دو دستگاه دیگر همچنان زیر آوار باقی مانده و امکان خارج‌سازی آن‌ها فراهم نشده است.

وی همچنین به شهادت یک نیروی اورژانس در حین انجام مأموریت اشاره کرد.