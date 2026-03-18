منطقه ۱۰ با همه توان در خدمت مدافعان امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، با تشریح فعالیتهای منطقه ۱۰ گفت: فعالیت موکبهای جنگ تحمیلی رمضان منطقه ۱۰ که توسط بانوان تهیه و اجرا میگردد، در خیابان قزوین و فرهنگسرای قرآن در حال انجام است. در این موکبها پخت و توزیع آش، عدسی، تخممرغ، خشکبار و... و همچنین بستهبندی و توزیع پکهای فرهنگی و اهدای هدیه به کودکان توسط بانوان جهادی مسجد صاحبالزمان (عج) انجام میشود.
وی افزود: آموزش کمکهای اولیه توسط بانوان به متقاضیان و داوطلبان در مکان مسجد صاحبالزمان (عج) در منطقه ١٠ ارائه میشود همچنین با توجه به شرایط جنگی خدمات سلامت محور شامل برپایی میزسلامت ،چکاپ معلولین و افراد عادی و ارائه بن خرید برای ٢٠٠ شهروند این منطقه صورت گرفت.
اردبیلی ادامه داد:آمادهسازی و توزیع افطاری شامل سوپ، شلهزرد، آش، میانوعده و خشکبار توسط بانوان جهادی در مساجد صاحب الزمان پیغمبر، ابوالصدق، رضویه، سیدعزیزالله و توزیع در میان مدافعان امنیت و شهروندان حاضر در میدان در حال انجام است. همچنین بستههای افطاری توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۰ تهیه و در میدان جمهوری و در میان مدافعان امنیت توزیع میگردد.
اردبیلی ادامه داد: از میدان جمهوری تا میدان بریانک، خدمترسانی بیوقفه منطقه ۱۰ به عزاداران در ایام «جنگ رمضان» و برپایی ایستگاههای فرهنگی و خدماتی گسترده در سطح منطقه از نخستین شبهای این تجاوز انجام شد.
حمایت همه جانبه از آسیب دیدگان
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در منطقه ۱۱، اظهار داشت: با وجود این که مراکز توانمندسازی کوثر و شهربانو منطقه ١١ که تا چند روز گذشته به دلیل موج انفجار و شکستن شیشهها تخلیه شدهاند، با این حال، خدمات مشاوره با حضور پزشکان و مشاوران متخصص در زمینههای خانواده، استرس و اضطراب به صورت شبانهروزی در دسترس شهروندان قرار دارد.
وی افزود: پویشی ویژه کودکان با هدف رنگآمیزی نقاشیهای آماده از مدافعان امنیت در فضای مجازی برگزار شده است. علاوه بر این، پویش دیگری با هدف تشریح جنگ و مقدمات آن به صورت شفاف و روزانه از طریق کانالی که با همکاری حوزههای علمیه ایجاد شده، ارائه میشود.
اردبیلی با اشاره به محل تجمعات در منطقه ۱۱ گفت: فعالیت مداوم بانوان در میدان منیریه، چهارراه بنی اصل، میدان رازی و چند مکان دیگر برقرار است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، افزود: در منطقه ۱۱، فعالیتهای متنوعی از جمله کار شابلون روی دیوارهای مساجد، نقاشی و گریم کودک، و گریم پرچم روی دست و صورت در حال انجام است. همچنین، بانوان به صورت خودجوش در مساجد و منازل، افطاری و سحری را برای نیروهای امنیتی و خانوادههایی که دچار آسیب در منازل خود شدهاند، آماده میکنند.
وی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره و سلامت، گفت: غرفهای ویژه در این زمینه برپا شده و طبق روال در تمام میادین تجمعات و فعالیتها برقرار است. همچنین، در چهارراه ولیعصر، چایخانه امام رضا که توسط شهرداری در برخی مناطق و محلهها ایجاد شده، غذای گرم به مردم توزیع می کنند.
اردبیلی در ادامه با اشاره به کمک به آسیبدیدگان جنگ تحمیلی رمضان، اظهار داشت: هر بانویی که با مرکز تماس میگیرد یا خبر آسیبدیدگی منزلش به دست مرکز میرسد، در صورت آسیب جزئی، به بحران منطقه هدایت شده و تعمیرات لازم انجام میشود. در صورت آسیب جدی، توسط شهردار مناطق به هتلها اسکان داده میشوند.همچنین، دلجویی و دیدار از خانواده شهدای جنگ اخیر و خانواده های آسیب دیده توسط فعالان منطقه نیز انجام می شود.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به فعالیت امور زنان و خانواده در منطقه ۱۳ گفت: در منطقه ۱۳، دو موکب در چهارراه کوکاکولا فعالیت میکنند که از ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر تا ۱۱ شب در حال خدمترسانی به مردم هستند که با همکاری اداره فرهنگی و بسیج انجام میشود.
اردبیلی در خصوص فعالیت های منطقه ۱۴ گفت: در منطقه ۱۴، بانوان حاضر در مساجد و جهادگر از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در حسینیه خیابان کیانی بستهبندی افطاری را برای سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام میدهند و در سطح معابر بین تیمهای ایستبازرسی توزیع میشود.
وی تصریح کرد: همچنین توزیع سبد کالا برای زنان سرپرست خانوار تا آخر هفته ادامه دارد.
اردبیلی بیان داشت: هر شب در منطقه ١۴ تجمعات در میدان نبرد، میدان ۱۳ آبان و چهارراه زمزم برگزار میشود. همچنین مسابقه مجازی کتابخوانی، دلنوشته و نقاشی برای دانشآموزان در دست اجراست و پس از جنگ نمایشگاهی از آثار تولیدشده برگزار خواهد شد. برای چهارشنبهسوری نیز پویشی برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال منتشر شده است.
اردبیلی با اشاره به دیگر اقدامات منطقه ٢٢ در جنگ تحمیلی رمضان گفت: از دیگر اقدامات این منطقه توزیع کتب درسی در راستای حمایت از دانش آموزان و کمک به ادامه تحصیل، ارائه خدمات مشاوره غیر حضوری، برپایی موکب افطاری ،تهیه و اهدای سبد کالا ویژه خانواده های کم برخوردار محله گلستان در منطقه ٢٢ بخشی دیگر از اقدامات این منطقه در طی جنگ تحمیلی رمضان است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: انشاءالله نصرت و پیروزی یاران اسلام، نیروهای مسلح و مردم ایران را به زودی مشاهده کنیم؛ من و تمامی بانوان و مدیران مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و بانوان جهادگر تهرانی با تمام توان در کنار مردم هستیم و این همدلی و همبستگی را ادامه خواهیم داد.
