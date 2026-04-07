به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با صدور پیامی شهادت سردار «مجید خادمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت برادر عزیز، پاسدار رشید اسلام، سردار دلاور و بصیر انقلاب سرلشکر پاسدار مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توسط دشمنان خبیث آمریکایی صهیونی که به دنبال شکست‌های پی‌درپی در جنگ تحمیلی رمضان صورت گرفت، موجب تألم و تأثری عمیق گردید.

سردار سرلشکر پاسدار سیدمجید خادمی که برخاسته از خانواده‌ای متدین، انقلابی، مردمی و بصیر بود. سالیان طولانی از عمر خویش را در جبهه‌های دفاع مقدس هشت ساله سپری نمود و پس از آن با بینش عمیقی که از عرصه‌های مأموریت خطیر دفاع از انقلاب و کشور داشت با شهامت و نوآوری و تعهد انقلابی بیش از سه دهه در میدان‌های سخت و دشوار صیانت از امنیت کشور و عرصه‌های اطلاعاتی، امنیتی و دفاعی و پاسداری از عزت، شرف و آرامش مردم غیور ایران اسلامی بی وقفه تلاش نمود و به مقابله با تهدیدات دشمنان زبون و خبیث آمریکایی صهیونی و اذناب منطقه‌ای آن‌ها پرداخت؛ و سرانجام در جنگ تحمیلی سوم و ادامه نبرد رمضان به فیض عظمای شهادت نائل گردید.

بی‌تردید نام و یاد این فرمانده مجاهد در حافظه تاریخی ملت ایران، در دفاع از استقلال و کیان کشور جاودانه خواهد ماند و مجاهدت‌های فراوان و کارنامه درخشان فعالیت‌های این شهید عزیز در اوج گمنامی و سرشار از تلاش‌های اثرگذار در عرصه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، در برابر دشمنان گویای این حقیقت خواهد بود که امنیت و استقلال ایران اسلامی مرهون مجاهدت‌ها و ازخودگذشتگی‌های فرزندان بصیر و ایثارگری است که در سخت‌ترین شرایط برای عزت و سربلندی این مرزو بوم خالصانه و بی نام نشان تلاش می‌کنند.

شهادت این سردار مخلص راه ولایت را به پیشگاه امام زمان حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خانواده معزز، فرماندهان و همرزمانش در سازمان‌های اطلاعاتی سپاه و نیروهای مسلح تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

ان شاءالله خداوند متعال آن شهید والامقام را با سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (رضوان الله علیه) و دیگر همرزمان شهیدش در اعلی‌علیین و بهشت برینش همنشین و محشور نماید؛ و به خانواده معزز و سایر بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عطا نماید.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا

سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی