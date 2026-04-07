خون پاک سرلشکر «خادمی» ضامن استمرار راه حق و عزت ملت ایران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثق نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان به همراه حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در پی شهادت شهید سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام مشترکی صادر کردند.
در متن پیام آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
خبر شهادت سردار سرافراز اسلام، شهید سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بار دیگر صفحهای پرافتخار از حماسه ایثار و مجاهدت فرزندان رشید ملت ایران در پاسداری از انقلاب اسلامی، امنیت ملی و استقلال این سرزمین را رقم زد.
این مجاهد بیدار و فرمانده بصیر، که نزدیک به نیم قرن از عمر پر برکت خویش را در سنگرهای خطیر اطلاعاتی و امنیتی در راه صیانت از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و مقابله با نفوذ و توطئههای دشمنان قسمخورده ملت ایران سپری کرد، سرانجام به آرزوی دیرین خود، یعنی فیض عظیم شهادت، نائل آمد و نام خویش را در زمره خادمان صادق و شهدای سرافراز این مرز و بوم ثبت کرد.
بیتردید خون پاک این سردار مؤمن و فداکار، همچون دیگر شهدای والامقام انقلاب اسلامی، ضامن استمرار راه حق و عزت ملت ایران خواهد بود و جبهه استکبار و دشمنان بدخواه ایران اسلامی را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکامتر از گذشته خواهد ساخت. راه پرافتخار این شهید عزیز، در پرتو هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّ ظلّهالعالی) و با عزم راسخ پاسداران انقلاب اسلامی و همه نیروهای مؤمن و انقلابی ادامه خواهد یافت.
ملت بزرگ ایران بهویژه مردم دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان، که همواره در تاریخ معاصر ایران اسلامی در صف نخست دفاع از آرمانهای انقلاب و تبعیت از ولایت قرار داشتهاند، شهادت این فرمانده مجاهد را نشانهای دیگر از تداوم مسیر نورانی مجاهدت در مکتب رهبر شهید قائد امت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره) دانسته و بر استواری در این راه تأکید مینمایند.
اینجانبان ضمن تبریک و تسلیت این ضایعه بزرگ به پیشگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّ ظلّهالعالی)، خانواده معزز و مکرم آن شهید والامقام، همرزمان و پاسداران انقلاب اسلامی و عموم ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینماییم.
حبیبالله شعبانی موثقی
نماینده ولیفقیه در استان همدان و امام جمعه همدان
حمید ملانوری شمسی
استاندار همدان
