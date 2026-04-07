پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی شهادت سردار مجید خادمی بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ



شهادت فرمانده پر افتخار و مقتدر سازمان اطلاعات سپاه، سردار شهید مجید خادمی (رحمة الله علیه) را به فرمانده معظم کل قوا، سربازان گمنام امام زمان در جامعه اطلاعاتی کشور و ملت رشید ایران تبریک و تسلیت می‌گوییم.



آن شهید سعید همچون دیگر سرداران شهید جنگ رمضان در مقام «عند ربهم یرزقون» حضور دارد و در حیات معنوی خود نیز همچنان یاری‌گر جبهه اسلام است.



سیاهه ناکامی‌های مستکبران، امروز بیش از گذشته، در چشم جهانیان آشکار شده است و جنایتکاران آمریکایی و صهیونی را در باتلاق مرگ و ذلت به دست و پا زدن واداشته است.



مردان میدان با عنایات و تفضلات حضرت حق و به پشتوانه مردم حاضر در خیابان، بر قدرت آتش خود خواهند افزود و با ضربات سهمگین و کوبنده، اقتدار و عظمت ملت ایران را بازهم به نمایش خواهند گذاشت.



جامعه اطلاعاتی کشور و مدافعان گمنام امنیت در مجاهدت‌های خاموش خود، هم‌چنان پیشرو و پرتوان، راه شهیدان وطن را دنبال می‌کنند و این شهادت‌ها خون تازه‌ای بر رگ‌ها تزریق خواهد کرد.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم