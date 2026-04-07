  1. استانها
  2. قم
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه

قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شهادت سردار مجید خادمی فرمانده پر افتخار و مقتدر سازمان اطلاعات سپاه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی شهادت سردار مجید خادمی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت فرمانده پر افتخار و مقتدر سازمان اطلاعات سپاه، سردار شهید مجید خادمی (رحمة الله علیه) را به فرمانده معظم کل قوا، سربازان گمنام امام زمان در جامعه اطلاعاتی کشور و ملت رشید ایران تبریک و تسلیت می‌گوییم.

آن شهید سعید همچون دیگر سرداران شهید جنگ رمضان در مقام «عند ربهم یرزقون» حضور دارد و در حیات معنوی خود نیز همچنان یاری‌گر جبهه اسلام است.

سیاهه ناکامی‌های مستکبران، امروز بیش از گذشته، در چشم جهانیان آشکار شده است و جنایتکاران آمریکایی و صهیونی را در باتلاق مرگ و ذلت به دست و پا زدن واداشته است.

مردان میدان با عنایات و تفضلات حضرت حق و به پشتوانه مردم حاضر در خیابان، بر قدرت آتش خود خواهند افزود و با ضربات سهمگین و کوبنده، اقتدار و عظمت ملت ایران را بازهم به نمایش خواهند گذاشت.

جامعه اطلاعاتی کشور و مدافعان گمنام امنیت در مجاهدت‌های خاموش خود، هم‌چنان پیشرو و پرتوان، راه شهیدان وطن را دنبال می‌کنند و این شهادت‌ها خون تازه‌ای بر رگ‌ها تزریق خواهد کرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

کد مطلب 6794286
مهدی بخشی سورکی

