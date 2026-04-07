به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، ضمن تبریک عید سعید فطر و نوروز، بر ضرورت تداوم همکاریهای بینبخشی برای تحقق اهداف اقتصادی استان تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت درآمدهای عمومی استان در سال گذشته اظهار کرد: علیرغم بروز برخی شرایط خاص و پیشبینینشده، بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد در استان محقق شد که نشاندهنده عملکردی حدود ۹۲ درصدی است.
ذاکریان با بیان اینکه در صورت نبود برخی موانع، امکان تحقق کامل درآمدها نیز وجود داشت، افزود: مدیریت صحیح منابع و مصارف در این شرایط، از بروز مشکلات در حوزه تخصیص اعتبارات جلوگیری کرد.
وی یکی از اقدامات مهم سال گذشته را پرداخت کامل برخی تعهدات قانونی عنوان کرد و گفت: برای نخستینبار در سالهای اخیر، برخی پرداختهای پرسنلی بهصورت ۱۰۰ درصدی انجام شد که اقدامی قابل توجه و مؤثر در افزایش رضایت دستگاهها و کارکنان بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به تخصیص قابل توجه اوراق مالی اشاره کرد و ادامه داد: تحقق بیش از ۸۰ درصدی تخصیصها در این حوزه، نتیجه پیگیریهای مستمر و تعامل مؤثر میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی استان بوده است.
ذاکریان با تأکید بر نقش همدلی بین مدیران استان تصریح کرد: فضای همکاری و همافزایی میان مجموعههای مختلف، یک مزیت مهم برای خراسان جنوبی محسوب میشود که موجب تسهیل تصمیمگیریها و افزایش جسارت مدیران در اجرای برنامهها شده است.
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای اقتصادی استان گفت: کاهش نرخ تورم و بهبود شاخصهای اقتصادی از جمله موفقیتهای قابل توجه استان در سال گذشته بوده که حاصل برنامهریزی دقیق و برگزاری جلسات مستمر در حوزههای مختلف اقتصادی است.
نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی همچنین به کاهش نرخ بیکاری در استان اشاره کرد و افزود: اجرای پروژههای عمرانی، جذب اعتبارات تملک دارایی و رونق سرمایهگذاریها نقش مهمی در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت بازار کار داشته است.
ذاکریان در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند و حفظ انسجام مدیریتی، روند رو به رشد شاخصهای اقتصادی در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یابد.
