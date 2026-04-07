۳ تا ۴ ماه از کارانه کارکنان نظام سلامت پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی با اعلام این خبر، اظهار داشت: در پی پیگیری‌های مستمر وزیر بهداشت، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ ترتیبی اتخاذ شد که منجر به پرداخت ۳ تا ۴ ماه کارانه همکاران دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور شد.

وی افزود: در کنار پرداخت کارانه، ۶۵ درصد مطالبات دارویی و ۵۵ درصد مطالبات تجهیزات مصرفی پزشکی نیز تسویه شده است که نقش مؤثری در تقویت چرخه تأمین دارو و ملزومات درمانی دانشگاه‌ها داشته است.

موهبتی تصریح کرد: بخشی از بدهی‌های مربوط به پیمانکاران تغذیه نیز پرداخت شد و این اقدام سبب بهبود شرایط خدمت‌رسانی در مراکز درمانی و ایجاد ثبات بیشتر در قراردادهای پشتیبانی شد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این پرداخت‌ها نسبت به پایان سال قبل چشمگیرتر و پرحجم‌تر بوده و یکی از نقاط قوت عملکرد مالی وزارت بهداشت در پایان سال به شمار می‌رود.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: این اقدامات با پیگیری‌های فشرده در روزهای پایانی سال و با استفاده از ظرفیت‌های بند «ج» تبصره۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ و منابع هدفمندی یارانه‌ها محقق شده است.