به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نصیری رئیس انجمن موی تای در جمع مسئولان این رشته گفت: در دیدار نوروزی با دکتر دنیامالی، ایشان حمایت قاطع خود را از اعزامهای پیشرو اعلام کردند. همچنین رایزنیهای لازم با فدراسیونهای دانشگاهی و دانشآموزی برای اعزام مقتدرانه به مسابقات جهانی برزیل و مالزی صورت گرفته است.
وی افزود: آمادگی لازم را برای برگزاری مسابقات انتخابی و آفاز اردوهای آماده ساری داریم و به محض مساعد شدن شرایط، رقابتهای انتخابی تیم ملی و اردوهای شبانهروزی جهت حضور در رقابتهای جهانی مالزی (خرداد ماه) آغاز خواهد شد.
نصیری ادامه داد: مایه افتخار است که اعضای خانواده مویتای سراسر کشور، داوطلبانه دوشادوش امدادگران در حال خدمترسانی به آسیبدیدگان جنگ هستند.
رئیس انجمن موی تای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از حمایتهای بیدریغ دکتر اسبقیان، دکتر سیدمناف هاشمی و دکتر محزون در پیشبرد اهداف انجمن صمیمانه قدردانی میکنیم.
در این نشست، نمایندگان استانی بر ایستادگی در برابر متجاوزان و آمادگی کامل برای اهتزاز پرچم ایران در میادین بینالمللی تاکید کردند.
