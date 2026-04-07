سعید اسماعیلی مسافر جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات قهرمانی آسیا در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد در مرحله نیمه‌نهایی مقابل حریف قرقیزستانی خود شکست خورد و به رده‌بندی رفت.

در چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در وزن ۶۷ کیلوگرم با توجه به کسب مدال طلای قهرمانی جهان زاگرب و مدال طلای مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی توسط سعید اسماعیلی و کسب مدال برنز امیدهای جهان توسط احمدرضا محسن نژاد، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به همراه احمدرضا محسن نژاد به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، فرد منتخب به‌عنوان ملی پوش این وزن در قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد.

۲. در صورتی که ملی پوش اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود، به همراه سعید اسماعیلی در مرحله نهایی چرخه حضور خواهد داشت. در غیر این صورت اسماعیلی ملی پوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

با توجه به اینکه محسن نژاد در مرحله نیمه‌نهایی مقابل حریف قرقیزستانی خود شکست خورد، طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی، سعید اسماعیلی ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی خواهد بود.