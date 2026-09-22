رضاییان خطاب به نوجوانان: خودتان را با یامال مقایسه کنید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی بزرگسالان به همراه رامین رضاییان و سردار آزمون، بازیکنان تیم، در جمع بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان حاضر شدند.
رامین رضاییان خطاب به بازیکنان تیم ملی نوجوانان بیان کرد: خیلی خوشحالم که شما را میبینم، در ردههای پایه من هیچوقت در تیم ملی نبودم. با ۱۰ نفر از ساری به تهران آمدیم و از میان آنها از نظر استعداد من نفر پنجم بودم. بعد از دو سال دیدم همه آنها برگشتند به شهرمان و من فقط مانده بودم. خیلی تلاش کردم، هم تیمیهای من آقایان مرتضی کاشی و سهراب بختیاریزاده بودند. موارد خوب را از آنها یاد میگرفتم و آنچه که خوب نبود را کنار میگذاشتم.
وی ادامه داد: به این تیم ملی نوجوانانی که هستید نگاه نکنید و فکر نکنید از همه بهتر هستید. اینجا شروع کار است. حسرت زندگی من این است که چرا در سن ۲۲ سالگی حرفهای زندگی نکردم. حرفهای زندگی کردن فقط به تمرین سخت نیست، به ریاضت کشیدن است. به این است که از اکنون به دنبال خواسته خود بروید. یا عشق و حال یا فوتبال، عشق و حال به معنای هر غذایی خوردن و شب نخوابیدن است.
رضاییان تاکید کرد: هر روز عشق و حال به معنای یک هفته عقب ماندن از فوتبال است. دلم برای شما میسوزد که اینگونه صحبت میکنم چرا که حسرت میخورم چرا ۲۰ ساله نیستم. تا میتوانید اصول حرفهای را یاد بگیرید، شما نخبه هستید. بخواهید و به خدا قسم هیچکس جلودار شما نیست. هیچ زمانی خود را با هم تیمیهای خود مقایسه نکنید، خود را با بازیکنان بزرگی مانند یامال مقایسه کنید. اگر وقت میگذارم و اینگونه صحبت میکنم به این دلیل است که نمیخواهم به سن بالا برسید و آن زمان بخواهید حرفهای زندگی کنید. دوست دارم سه سال دیگر شما را در تیمهای خوب و تیم ملی ببینم. بروید و لژیونر شوید، فرق ما با آن بازیکنان تنها تاکتیک پذیری آنهاست. در این فوتبال اگر بازی کنید و لذت ببرید، چنان عشق و حالی به شما میدهد که اصلا نمیدانید. من انتهای آن را در فوتبال دیدهام و باز هم میخواهم.
رامین رضاییان در پایان اظهار کرد: من قانع نیستم، تا میتوانید بخواهید. از چشمان شما میبینم که همه شما این را میخواهید. زندگی حرفهای داشته باشید، ۱۷ سال در فوتبال هستم و یک بار هم مصدوم نشدم. همه بازیهای لیگ را بازی کردم و تا توانستم حرفهای زندگی کردهام. بدشانسی از زندگی بد شماست که وارد زمین میشود و مصدوم میشوید. فقط خواستم به شما انگیزه بدهم تا انشاالله به جاهای بالا برسید.
در ادامه ارمغان احمدی، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان گفت: رامین رضاییان با پشتکار و عزم و ارادهای که داشت به بهترین بازیکن ایران در جام جهانی تبدیل شد. انشاالله بازیکنان از شما یاد بگیرند.
سردار آزمون، مهاجم تیم ملی هم بیان کرد: خیلی خوشحالم که شما را میبینم. در این سن خیلی باید مراقب خودتان باشید. از تغذیه تا خواب باید مورد توجه قرار بگیرد. یک بازیکن حرفهای باید شخصیت خیلی خوبی داشته باشد، شخصیت آدم است که میتواند خیلی در مسیر فوتبالی شما تاثیرگذار باشد. امیدوارم همینگونه که هستید ادامه دهید و قانع نشوید. امیدواریم که به تیم بزرگسالان بیایید و آن زمان ما مربی شما میشویم. انشاالله آبروی کل کشور بشوید و ما به شما افتخار کنیم.
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