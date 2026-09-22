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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۲۵

محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح دوران سیاسی‌اش رسید

محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح دوران سیاسی‌اش رسید

نتایج نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ به ۳۲ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در دوران فعالیت سیاسی اوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظرسنجی چهارروزه رویترز/ایپسوس که روز یکشنبه پایان یافت، نشان می‌دهد میزان تأیید عملکرد ترامپ به ۳۲ درصد رسیده است؛ این رقم در نظرسنجی هفته گذشته ۳۵ درصد بود.

در میان جمهوری‌خواهان نیز میزان رضایت از عملکرد ترامپ از ۸۲ درصد در هفته گذشته به ۷۳ درصد کاهش یافته است.

در این نظرسنجی تنها ۱۷ درصد شرکت‌کنندگان از نحوه مدیریت هزینه‌های زندگی توسط ترامپ رضایت داشتند؛ موضوعی که از مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان آمریکایی عنوان شده است.

همچنین برای نخستین بار، میزان نارضایتی جمهوری‌خواهان از عملکرد ترامپ در زمینه هزینه‌های زندگی از میزان رضایت آنها بیشتر شده است؛ به‌طوری که ۵۱ درصد از عملکرد او ناراضی و ۴۴ درصد راضی بوده‌اند.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس به صورت آنلاین و با مشارکت یک هزار و ۲۷۷ بزرگسال آمریکایی انجام شده و حاشیه خطای آن سه واحد درصد اعلام شده است.

کد مطلب 6954485

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