تداوم ناپایداری های جوی در هوای خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد امروز نیز عبور ریزموج‌های جوی از روی استان ادامه دارد که پیامد آن افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان خواهد بود. همچنین در مناطق جنوبی، غربی، جنوب‌غربی و مرکزی استان وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از اواسط وقت فردا چهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه، خوزستان تحت تأثیر یک سامانه بارشی نسبتاً ضعیف قرار می‌گیرد که می‌تواند موجب وقوع بارش‌هایی در مناطق شمالی، شمال‌شرقی، شرقی، ارتفاعات و همچنین بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌غرب استان شود. با توجه به شرایط فصلی، احتمال شدت گرفتن بارش‌ها به‌صورت نقطه‌ای در برخی مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین اعلام کرد که تا روز چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته، رامشیر با دمای ۲۸٫۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت (دهدز) با دمای ۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند. در همین مدت، دمای شهر اهواز در بیشینه به ۲۷٫۳ و در کمینه به ۱۴٫۶ درجه سانتی‌گراد رسیده است.