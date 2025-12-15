وقوع رگبار و رعدوبرق گسترده از چهارشنبه در خوزستان

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز و فردا با عبور موجی نسبتاً ضعیف از روی استان، احتمال بارشهای پراکنده و نقطهای در بخشهای جنوب شرقی، شرقی، شمال شرقی و ارتفاعات شرقی استان دور از انتظار نیست.
وی افزود: در سایر مناطق استان همچنان پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بهویژه در جادههای مواصلاتی تداوم خواهد داشت.
سبزهزاری ادامه داد: از روز چهارشنبه تا اواخر روز جمعه با ورود موج بارشی قویتر، وقوع رگبار و رعدوبرق در اغلب نقاط استان، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات پیشبینی میشود. بیشترین حجم و شدت بارشها از اواسط چهارشنبه تا اواسط جمعه در مناطق ساحلی و جنوب، جنوب شرقی، شرقی، شمال شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت دریا تصریح کرد: شمال خلیج فارس از امروز تا چهارشنبه نیمهمواج و در روزهای پنجشنبه و جمعه مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود. همچنین احتمال وقوع دماهای صفر و زیر صفر طی روزهای جمعه و شنبه در مناطق مرتفع شمال شرقی و شرقی استان وجود دارد.
به گفته سبزهزاری، در شبانهروز گذشته گتوند با دمای ۲۰.۴ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲.۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. همچنین در این مدت، اهواز به بیشینه دمای ۱۹.۱ درجه و کمینه دمای هشت درجه سانتیگراد رسیده است.
