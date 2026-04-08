ورود سامانه بارشی به خوزستان از روز پنجشنبه

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی به تدریج استان را تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتا ضعیفی نشان می ‌دهد که تا اواخر روز پنجشنبه سبب بارش هایی به صورت رگبار و رعد و برق در اغلب مناطق استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: با توجه به ماهیت فصل، احتمال شدت گرفتن بارش ها به صورت نقطه ای وجود دارد.

وی با بیان اینکه طی روزهای جمعه و شنبه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود، گفت: در این مدت دما بین دو تا چهار درجه افزایش خواهد یافت.

به گفته سبزه زاری، سامانه بارشی بعدی از اواسط روز شنبه استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، تصریح کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با ۲۹.۱ و دزپارت(دهدز ) با ۷.۴ درجه سانتی گراد به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۸.۸ و کمینه دمای ۱۴.۸ درجه سانتی گراد رسیده است.