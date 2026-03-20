محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز و فردا احتمال بارشهای خفیف و نقطهای در بخشهای شمالی، شرقی، جنوبشرقی و ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
وی افزود: از روز یکشنبه تا پایان هفته استان تحت تأثیر امواج بارشی نسبتاً قوی قرار میگیرد که در بیشتر مناطق استان بهویژه نواحی شمالی، شمالشرقی، شرقی، جنوبشرقی، جنوبی، مرکزی و ارتفاعات سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید و گاهی تندبادهای لحظهای خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در برخی نقاط نیز احتمال ریزش تگرگ و بارش برف در ارتفاعات استان وجود دارد.
وی توضیح داد: با توجه به حجم و شدت بارشها طی روزهای دوشنبه تا پنجشنبه بهویژه چهارشنبه، در اغلب نقاط استان احتمال آبگرفتگی معابر شهری، طغیان رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
سبزهزاری بیان کرد: در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.
وی ادامه داد: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۲۷.۶ درجه سانتیگراد و دزپارت با دمای ۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۳ و کمینه دمای ۱۳.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
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