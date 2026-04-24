به گزارش خبرنگار مهر، در کالبدشکافی دولتهای توسعه یافته، نظام اداری به مثابه «سیستم عامل» یک کشور عمل میکند؛ اگر این سیستم عامل دچار کندی، ویروس فساد و یا عدم انطباق با نیازهای روز باشد، بهترین برنامههای نرمافزاری (سیاستهای کلان) نیز بر روی آن اجرا نخواهند شد. دیوانسالاری در بسیاری از جوامع در حال گذار، میراثدار ساختارهایی است که برای کنترل و تمرکزگرایی طراحی شده بودند، نه برای تسهیلگری و توسعه. بروکراسی فعلی، با تورم نیروی انسانی، قوانین موازی و فرآیندهای هزارتو، نه تنها انرژی نخبگان و کارآفرینان را مستهلک میکند، بلکه با ایجاد «هزینههای پنهان مبادله»، مانع از پویایی اقتصاد و رضایت عمومی میگردد. نوسازی اداری به معنای کوچکسازی صرف نیست، بلکه به معنای بازتعریف نقش دولت از «تصدیگری مستقیم» به «تنظیمگری هوشمند» و گذار به حکمرانی دیجیتالی است که در آن شفافیت، سرعت و پاسخگویی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ساختاری باشد.
فرسایش کارآمدی در چنبرهی تمرکزگرایی و بروکراسی کاغذمحور
نخستین چالش در مسیر نوسازی اداری، مقابله با «تمرکزگرایی مفرط» است که اجازه نمیدهد تصمیمات بر اساس نیازهای محلی و منطقهای اتخاذ شوند. در نظامهای اداری صلب، کوچکترین تصمیمات در مرکز پایتخت اتخاذ میشوند و این امر منجر به شکلگیری یک نظام عریض و طویل اداری شده است که در آن «فرآیند» بر «نتیجه» اصالت دارد. در چنین فضایی، کارمند به جای حل مسئله، به دنبال رعایت سلسلهمراتب و پر کردن فرمهای بیپایان است. این بروکراسی کاغذمحور، علاوه بر هدررفت منابع ملی، منجر به از دست رفتن «زمان» به عنوان گرانبهاترین منبع توسعه میشود. نوسازی یعنی تفویض اختیار به سطوح محلی و بازطراحی فرآیندها به گونهای که کمترین اصطکاک را با ذینفعان داشته باشند. دولتی که میخواهد در عصر شتاب تکنولوژیک دوام بیاورد، باید بتواند با سرعت دنیای بیرون هماهنگ شود؛ در غیر این صورت، بروکراسی خود به عاملی برای عقبماندگی تمدنی تبدیل خواهد شد.
دولت الکترونیک و حکمرانی دادهمحور؛ پایان عصر امضاهای طلایی
گذار به «دولت الکترونیک» و در لایهی پیشرفتهتر آن، «دولت هوشمند»، تنها یک تغییر فنی نیست، بلکه یک «انقلاب حقوقی و اداری» است. حذف واسطههای انسانی در فرآیندهای اداری و تبدیل آنها به الگوریتمهای شفاف، به معنای خشکاندن ریشههای «امضاهای طلایی» و پارتیبازی است.
وقتی فرآیند صدور یک مجوز یا انجام یک خدمت به صورت خودکار و بر بستر شبکه انجام شود، امکان فساد و اعمال سلیقههای شخصی به حداقل میرسد. حکمرانی دادهمحور به دولت اجازه میدهد تا بر اساس تحلیلهای دقیق آماری و کلاندادهها، تصمیمات واقعبینانه اتخاذ کند و منابع را به جای تخصیص رانتی، به سمت حوزههای با اولویت هدایت نماید. نوسازی اداری در این ساحت یعنی یکپارچهسازی سامانهها و ایجاد «پنجرههای واحد خدماتی» تا شهروند برای یک کار ساده، مجبور به مراجعه به چندین دستگاه ناپیوسته نباشد. شفافیت ناشی از دیجیتالیشدن، اعتماد عمومی را که بزرگترین سرمایهی هر نظام حکمرانی است، احیا میکند.
اصلاح نظام گزینش و ارتقا
ماشین اداره کشور به دست کارگزاران انسانی میچرخد؛ بنابراین، کیفیت نظام اداری تابع مستقیم کیفیت نیروی انسانی است. یکی از بزرگترین موانع در نظامهای اداری سنتی در جهان، تسلط رابطهسالاری و ارتقا بر اساس سنوات خدمت به جای «بهرهوری و تخصص» است. نوسازی اداری مستلزم تحول در نظام گزینش و جایگزینی آن با مکانیزمهای سنجش شایستگی مدرن است. ما نیازمند ورود نخبگان به بدنهی دولت هستیم، اما نخبگانی که علاوه بر دانش تخصصی، از «هوش اجتماعی» و «اخلاق حرفهای» نیز برخوردار باشند. نظام ارتقا باید به گونهای باشد که کارمند خلّاق و سختکوش، انگیزهی کافی برای نوآوری داشته باشد و بداند که مسیر پیشرفت شغلیاش تنها از دالان کارآمدی میگذرد. از سوی دیگر، نظام حقوق و دستمزد باید با واقعیتهای اقتصادی همخوانی داشته باشد تا هم از خروج نخبگان فرار مغزها جلوگیری شود و هم وسوسههای مالی برای لغزشهای اخلاقی کاهش یابد.
پاسخگویی و مسئولیتپذیری
نوسازی اداری به معنای استقرار فرهنگ «خدمتگزاری» است. مسئولیتپذیری یعنی هر واحد اداری و هر مدیر، در قبال اهدافی که برایش تعیین شده، در برابر مراجع نظارتی و بالاتر از آن، در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد. ایجاد نظامهای سنجش رضایت شهروندان و دخالت دادن این نتایج در رتبهبندی ادارات، گامی در جهت مردمیسازی اداره است. دولت پاسخگو، دولتی است که خطاهای خود را میپذیرد و مکانیزمهای اصلاحی سریع دارد. نوسازی در این بخش یعنی تقویت نهادهای نظارتی مستقل و رسانههای آزاد تا به عنوان دیدهبان، عملکرد دیوانسالاری را نقد کنند. وقتی سیستم اداری بداند که تحت نظارت دقیق چشمان جامعه است، خودبهخود به سمت پیراستگی و کارآمدی حرکت میکند.
کوچکسازی هوشمند و برونسپاری؛ دولت تنظیمگر به جای تصدیگر
تورم بدنه دولت و ورود آن به حوزههایی که بخش خصوصی و تعاونی قادر به انجام بهتر آنها هستند، منجر به کاهش کیفیت خدمات و اتلاف بودجههای عمومی شده است. نوسازی اداری یعنی «کوچکسازی هوشمند»؛ به این معنا که دولت از اموری که ماهیت حاکمیتی ندارند مانند بنگاهداریهای اقتصادی ضررده خارج شود و تمرکز خود را بر روی سیاستگذاری، استانداردسازی و نظارت قرار دهد. برونسپاری خدمات به تشکلهای مردمنهاد و بخش خصوصی رقابتی، ضمن کاهش هزینههای جاری دولت، منجر به افزایش کیفیت خدمات و ایجاد اشتغال در سطح جامعه میشود. البته این برونسپاری نباید به معنای «خصوصیسازی رانتی» و انتقال اموال عمومی به عدهای خاص باشد؛ بلکه باید در بستر مناقصات شفاف و تحت نظارت دقیق قانون صورت گیرد. دولت نوسازیشده، دولتی است که نه «پاروزن»، بلکه «سکاندار» کشتی توسعه باشد؛ یعنی جهت را تعیین کند و اجازه دهد نیروهای خلاق جامعه کشتی را به حرکت درآورند.
اخلاق حرفهای و زیستمؤمنانه در نظام اداری
در نهایت، هیچ قانونی نمیتواند جایگزین «اخلاق» درونی کارگزاران شود. در نظام اداری، این اخلاق به معنای «امانتداری»، «صداقت» و «انصاف» است. کارمند مؤمن در تراز نوسازی، کسی است که وقت اداری را حقالناس میداند و گرهگشایی از کار مردم را نوعی عبادت تلقی میکند. زیستمؤمنانه در اداره یعنی پرهیز از تملق، دوری از تضییع بیتالمال و شجاعت در دفاع از حق اربابرجوع. بازسازی فرهنگی در ادارات باید به گونهای باشد که «فضیلتهای اخلاقی» به ارزشهای غالب تبدیل شوند و افراد ناکارآمد در انزوای سیستمی قرار بگیرند. آموزشهای اخلاقی نباید صرفاً تئوریک باشند، بلکه باید در قالب کدهای رفتاری مشخص در هر صنف و سازمان تعریف و اجرا شوند. نظام اداریای که با نور اخلاق و ایمان قلبی به خدمت آمیخته شود، شکستناپذیر و الهامبخش خواهد بود.
اصلاح نظام اداری؛ شاهکلید عبور از بحرانها
بدون تحول در نظام اداری، تمام رؤیاهای ما برای توسعهی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در پیچ و خمهای بروکراسی ناکارآمد دفن خواهد شد. نوسازی اداری، «مادر اصلاحات» است. ما نیازمند دولتی هستیم که «چابک» باشد تا بتواند در دنیای متغیر امروز مانور دهد، «دیجیتال» باشد تا فساد را بخشکاند، و «پاسخگو» باشد تا پیوند میان حاکمیت و ملت را مستحکم کند. تحول در دیوانسالاری، نیازمند ارادهای سیاسی برای عبور از منافع گروههای ذینفع و بازگشت به عقلانیت اداری است. اگر ماشین ادارهی کشور درست کار کند، استعدادهای این سرزمین شکوفا میشوند و مسیر رسیدن به ایران مقتدر و پیشرفته، هموار خواهد گشت.
