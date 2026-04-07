حمله هوایی به پل راه آهن در نزدیکی روستای امین آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونی امریکایی به پل راه آهن گفت: امروز سه شنبه ۱۸ فروردین، حوالی ساعت ۱۳، در سی و نهمین روز تهاجم وحشیانه امریکایی صهیونیستی و در راستای سیاست وحشیانه تخریب زیر ساخت های ارائه خدمات عمومی به مردم، پل راه آهن واقع در امین آباد حدفاصل زنجان به میانه در کیلومتر ۳۳۵ از مبدا تهران، مورد حمله قرار گرفته و خساراتی به این خط آهن وارد نموده است.

کارشناسان فنی و تیم های واکنش سریع استان زنجان در محل حضور یافته و در حال ارزیابی و ترمیم خرابی ها می باشند.

براساس معاهدات بین المللی حمله به زیر ساخت ها، جنایت جنگی محسوب می شود و عاملین و آمرین باید تحت پیگرد بین المللی قرار گیرند.