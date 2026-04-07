خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزهایی که کشور در شرایط حساس و سرنوشتسازی قرار گرفته، صحنههای حضور مردمی در شهرهای مختلف جلوهای تازه از همبستگی ملی را به نمایش گذاشته است. تجمعهای شبانه در میدانها و خیابانها، به نمادی از همراهی مردم با آرمانهای انقلاب و دفاع از امنیت و استقلال کشور تبدیل شده است.
این حضور گسترده در حالی شکل گرفته که فضای منطقه و جهان نیز تحولات پرشتابی را تجربه میکند و نگاه بسیاری از ناظران به واکنش و رفتار ملت ایران دوخته شده است. حضور مردم در صحنههای اجتماعی، همواره یکی از مؤلفههای مهم در تقویت انسجام داخلی و نمایش اراده ملی در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی بوده است.
حضور شبانه مردم پاسخ قاطع به دشمنان انقلاب است
احسان عظیمی راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور شبانه مردم در شهرها، پاسخ قاطع به دشمنان انقلاب است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شبهای پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، مردم با حضور پرشور در میدانها و خیابانها، پیام محکمی از پایبندی به انقلاب و انتقام از دشمنان میدهند.
وی افزود: در شبهای پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، مردم استان خراسان رضوی و شهر مشهد در اقدامی بینظیر و با حضور گرما بخش در میدانها و خیابانها، انزجار و حمایت خود را از انقلاب اسلامی و شهدا اعلام کردند.
عظیمیراد افزود: این حضور نماد عزم و اراده مردم در پاسداری از ارزشها و انقلاب است، و نشان میدهد که مردم همچنان پشت رهبر و آرمانهای امام شهیدشان ایستادهاند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این چند شب، مردم از نوزادان گرفته تا بزرگسالان، با شور و حرارت، پیام روشن خود را به دشمنان رساندهاند که هیچ چیز نمیتواند ارزشهای انقلاب را خدشهدار کند. مردم با این حضور، اثبات کردند که در کنار نظام و برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، ایستادهاند و آمادهاند هرگونه دشمنی را پاسخ دهند.
وی تأکید کرد: مردم فریاد میزنند که خون شهدا، بویژه شهیدانِ مسئول و فرمانده، باید انتقام گرفته شود. آنها خواهان پیروزی نهایی در جبهههای داخلی و خارجی هستند تا دشمنان، بهویژه استکبار جهانی و رژیم جعلی صهیونیستی، بدانند که ملت ایران از خون شهدا و آرمانهای شهیدان دفاع میکند.
عظیمی راد افزود: این حضور مستمر و پرشور مردم، نشانه عزم راسخ برای تحقق پیروزی نهایی بر دشمنان است و امیدواریم با دعای خیر مردم و اراده ملت، این آرزو محقق شود.
حضور شبانه مردم، پیام پشتیبانی ملت ایران به جهان است
حسین نمازی فرد، کارشناس علوم قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت استمرار تجمعات شبانه مردمی اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این اجتماعات علاوه بر تقویت روحیه مقاومت در داخل کشور، پیام حمایت ملت ایران از نظام و مدافعان امنیت را به جهان مخابره میکند.
کارشناس علوم قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت استمرار تجمعات شبانه مردمی بیان کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت خاص و حساس قرار دارد، حضور مردم در صحنه میتواند نقش بسیار تعیینکنندهای ایفا کند. این اجتماعات نشان میدهد که مردم ایران با وجود همه تهدیدها و خطرات، همچنان در کنار نظام و مدافعان امنیت کشور ایستادهاند.
وی افزود: مردم دنیا امروز رفتار ملت ایران را رصد میکنند و وقتی میبینند که با وجود احتمال خطرات مختلف، از جمله تهدیدهای امنیتی یا حتی احتمال حملات و اقدامات خرابکارانه، مردم همچنان هر شب در صحنه حاضر میشوند، این حضور خود به یک رسانه بزرگ تبدیل میشود. در واقع چنین حضوری پیامی روشن به افکار عمومی جهان میدهد که ملت ایران پشتیبان کشور و آرمانهای خود هستند.
نمازی فرد ادامه داد: هیچ رسانهای نمیتواند چنین صحنههایی را برای مدت طولانی بازسازی یا شبیهسازی کند. حضور مداوم، خودجوش و شبانه مردم با شعارها و هیجان انقلابی، نشاندهنده عمق حمایت مردمی است و همین مسئله موجب شگفتی بسیاری از ملتها شده است.
کارشناس علوم قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به گستردگی اقشار حاضر در این تجمعات گفت: طبیعی است که همه مردم امکان حضور در این اجتماعات را نداشته باشند؛ برخی به دلیل بیماری، مشکلات شخصی یا شرایط کاری نمیتوانند در صحنه حاضر شوند، اما کسانی که در این اجتماعات شرکت میکنند در واقع نماینده بخش بزرگی از جامعه هستند و حضور آنان نمادی از حمایت گسترده مردمی محسوب میشود.
وی تصریح کرد: استمرار این اجتماعات علاوه بر اعلام حمایت از نظام، موجب تقویت روحیه رزمندگان و فرماندهانی میشود که در بخشهای مختلف برای حفظ امنیت و دفاع از کشور تلاش میکنند. همچنین مسئولان در حوزههای مختلف از جمله دیپلماسی و مدیریت داخلی کشور نیز با اتکا به همین پشتوانه مردمی میتوانند وظایف خود را با قدرت بیشتری انجام دهند.
نمازی فرد با اشاره به نقش مردم در اداره جامعه اسلامی گفت: یکی از تأکیدات مهم امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب همواره مردمی بودن نظام بوده است. حضور گسترده مردم در صحنههای اجتماعی و سیاسی نشانه تحقق همین اصل است و این مشارکت مردمی میتواند بسیاری از مشکلات و چالشها را برطرف کند.
کارشناس علوم قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این حضور جمعی علاوه بر کارکردهای اجتماعی و سیاسی، آثار فرهنگی و معنوی نیز دارد و موجب تقویت روحیه همبستگی و مسئولیتپذیری در جامعه میشود. در چنین شرایطی هر فردی که در این اجتماعات شرکت میکند، در واقع سهمی در تقویت انسجام ملی و حمایت از کشور ایفا میکند.
وی تأکید کرد: استمرار این حضور مردمی میتواند زمینهساز تحولات مهمی در آینده باشد و اگر این روحیه مشارکت و همدلی حفظ شود، جامعه اسلامی قادر خواهد بود در مسیر پیشرفت، عدالت و هدایت ملتها نقشآفرینی کند.
استمرار حضور مردمی در تجمعات شبانه، پشتوانه دیپلماسی و قدرت نظامی کشور است
در ادامه حجت الاسلام محمد الهی خراسانی، استاد حوزه و دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در شرایط جنگی اظهار کرد: تداوم حضور مردم در خیابانها و تجمعات شبانه میتواند پشتوانهای جدی برای موفقیت در عرصههای دیپلماسی و نظامی باشد و مانع تحمیل آتشبس یا صلحی شود که منافع ملی را تأمین نمیکند.
استاد حوزه و دانشگاه درباره ضرورت استمرار حضور مردمی در تجمعات شبانه بیان کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم شاهد حضور گسترده مردم در میدانهای اصلی شهرها و خیابانهای مختلف بودیم. این حضور بهتدریج شکلهای متنوعتری به خود گرفت؛ از برپایی موکبهای خیابانی گرفته تا کاروانهای خودرویی و اجتماعات خانوادگی.
وی افزود: این حضور مردمی بهمرور به یک «نرمافزار اجتماعی» برای ضلع مردمی جنگ تبدیل شد؛ چرا که جنگ امروز عملاً با سه ضلع در حال پیش رفتن است. ضلع نخست، ضلع مردمی است که در فضای خیابانها و میدانها نمود پیدا میکند؛ ضلع دوم، دیپلماسی است که در اختیار دولتمردان قرار دارد؛ و ضلع سوم، بعد نظامی است که توسط نیروهای مسلح مدیریت میشود.
الهی خراسانی با بیان اینکه موفقیت در عرصههای دیپلماسی و نظامی تا حد زیادی وابسته به فعال بودن ضلع مردمی است، تصریح کرد: مادامی که این حضور مردمی به شکل پررنگ و جدی ادامه داشته باشد و مطالبه ایستادگی در برابر دشمن در جامعه وجود داشته باشد، دست دیپلماسی و نیروهای مسلح نیز برای پیشبرد اهداف کشور بازتر خواهد بود.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: حضور فعال مردم هم زمینه مذاکرات عزتمندانه را برای دستگاه دیپلماسی فراهم میکند و هم موجب میشود نیروهای مسلح با دست برتر در میدان عمل کنند. این سه ضلع کاملاً به هم مرتبط هستند، اما دو ضلع دیپلماسی و نظامی بهطور مستقیم تحت تأثیر قدرت و پویایی ضلع مردمی قرار دارند. از همین رو لازم است همه اقشار جامعه درک کنند که حضور و مطالبهگری آنها میتواند نقشی سرنوشتساز در پایان این نبرد و تحقق پیروزی ایفا کند.
حضور مردمی در عرصههای اجتماعی و سیاسی همچنان یکی از مهمترین سرمایههای کشور در شرایط حساس محسوب میشود. این حضور علاوه بر تقویت روحیه داخلی، پیام روشنی از انسجام و همبستگی ملت ایران را به افکار عمومی جهان منتقل میکند.
استمرار چنین مشارکتی میتواند در تقویت قدرت ملی در حوزههای مختلف، از دیپلماسی گرفته تا امنیت و مدیریت بحران، نقش مؤثری ایفا کند. پشتوانه مردمی همواره یکی از عوامل مهم در افزایش قدرت تصمیمگیری و تحرک نهادهای مختلف کشور به شمار میرود.
اجتماعات شبانه و حضور داوطلبانه مردم را میتوان جلوهای از پیوند میان جامعه و ساختارهای حاکمیتی دانست؛ پیوندی که در بزنگاههای تاریخی خود را پررنگتر نشان میدهد و میتواند زمینهساز عبور کشور از شرایط دشوار و حرکت به سوی ثبات و پیشرفت باشد.
