حمیدرضا علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دشمن باید عظمت و غلظت حضور مردم را ببیند،اظهار کرد: این حضور گسترده و مستمر، جلوهای از تقوا و نشانهای از آگاهی دینی جامعه است و نمیتوان آن را امری عادی یا کماهمیت تلقی کرد.
حافظ و فعال قرآنی با هشدار نسبت به غفلت از مسئولیتهای دینی و اجتماعی افزود: مبادا پس از سالها ابراز ارادت به امام حسین(ع)، از مسیر یاران حقیقی ایشان فاصله بگیریم و تصور کنیم نبودن یک نفر تأثیری ندارد؛ در حالی که هر شب و هر حضور، نقشی تعیینکننده در صحنه دارد.
وی با تأکید بر اینکه حضور مردم در میدان، رعب و وحشت در دل دشمنان ایجاد میکند، گفت: این حضور تنها یک تجمع ساده نیست،این حضور نمایش قدرت اجتماعی و ایمان جمعی ملتی است که دشمن را وادار به عقبنشینی میکند.
علیمحمدی تصریح کرد:هر فرد با حضور خود بخشی از این قدرت را تکمیل میکند و نبود حتی یک نفر میتواند از شدت این اثرگذاری بکاهد.
وی با دعوت از مردم برای حضور گستردهتر و منسجمتر تصریح کرد: حفظ شور و استمرار حضور مردمی، بهویژه پس از گذشت ۵۰ روز، نشاندهنده عمق باور و پایداری جامعه است.
حافظ و فعال قرآنی با اشاره به نقش آفرینی حضور خانوادهها و همراهی نسلهای مختلف،اظهارکرد:این حرکت را ریشهدارتر و تأثیر آن را در صحنههای اجتماعی و سیاسی چند برابر میکند.
وی با اشاره به اینکه لشکریان آسمان و زمین پشتیبان حرکتهای الهی هستند، گفت: این حضور مردمی از شعائر اسلام است و خداوند خود حافظ و نگهبان آن است؛ ازاینرو تداوم آن، هم وظیفهای ایمانی و هم عاملی برای برهم زدن محاسبات دشمنان به شمار میرود.
