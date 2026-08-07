به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی در توصیف تجمعات مردمی و نگاه رهبر اتقلاب به موضوع خیابان نوشت: امروز برای هر ناظر منصفی روشن است که در چهار حوزه میدان، خیابان، دیپلماسی و اداره کشور، هماهنگی بالادستی کم‌نظیری وجود دارد — هماهنگی‌ای که حاصل رهبری مقتدری است که سال‌ها در مکتب امام شهید تربیت یافته است. البته این سخن ناظر به کلیت این حوزه‌هاست؛ وگرنه خصوصا در اجرا و دیپلماسی نقص‌های جدی وجود دارد که مطالبه‌گری مردم و نقد منصفانه می‌تواند در رفع آن‌ها بسیار مؤثر باشد.

وی تاکید کرد: رهبر جامعه در میان این چهار حوزه، بیش از همه روی خیابان حساب باز کرده است. این مردم‌اند که به سه حوزه دیگر جان می‌بخشند، و دشمن در مواجهه با حضور مردمی است که به بن‌بست رسیده است.

باباخانی یادآور شد: باید این سرمایه را پاس داشت و به کمتر از آنچه شایسته است رضایت نداد. تنوع تجمعات برای مخاطب عمومی کشور کاهش یافته است، اما فرمان رهبر جامعه صریح است: همه باید بکوشیم این حوزه دوچندان تقویت شود.

کی گفت: تجمعات هم به ایده نیاز دارند و هم به حمایت؛ اما از همه مهم‌تر، باور به جایگاه این تجمعات است — باوری که برخی شبانه‌روز در تضعیف آن می‌کوشند.