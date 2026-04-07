موضع گیری جدید قطر درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره تحولات منطقه موضع گیری و از تلاشهای میانجی گرایانه پاکستان حمایت کرد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از وجود تحرکات گسترده بینالمللی برای مدیریت بحران خبر داد و افزود این تلاشها بهویژه در پی ضربالاجل تعیینشده از سوی دولت آمریکا شدت گرفته است.
وی با بیان اینکه در سطح منطقهای اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ برندهای در جنگ نخواهد بود، تأکید کرد که ادامه درگیریها پیامدهای منفی برای همه طرفها به همراه خواهد داشت.
این مقام قطری تصریح کرد که کشورش در حال حاضر تمرکز خود را بر حفظ حاکمیت ملی قرار داده، اما در عین حال از تلاشهای پاکستان در مسیر میانجیگری حمایت میکند.
او همچنین با اشاره به رایزنی با وزیر خارجه ایران، اعلام کرد که حمله به تأسیسات انرژی از هر طرفی غیرقابل قبول است و چنین اقداماتی میتواند پیامدهای گستردهای برای امنیت منطقه و جهان داشته باشد.
در بخش دیگری از این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد که هرگونه توافق درباره تنگه هرمز پس از پایان جنگ باید با مشارکت کشورهای منطقه و همراه با تضمینهای بینالمللی صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در جریان بحران جاری، بسیاری از خطوط قرمز نادیده گرفته شدهاند، از تمامی طرفها خواست برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها، به سمت کاهش درگیری حرکت کنند.
در پایان، این مقام قطری بر ضرورت وجود یک چارچوب و پوشش بینالمللی شفاف برای موفقیت هرگونه توافق آینده تأکید کرد و هشدار داد که هدف قرار دادن تأسیسات انرژی، پیامدهای منفی جدی برای امنیت و ثبات جهانی خواهد داشت.
نظر شما