تأکید وزیران امورخارجه قطر و اردن بر کاهش تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در دوحه با ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن درباره تشدید تنش‌ها در منطقه و پیامدهای آن گفت‌وگو کرد.

این وزارتخانه افزود: دو طرف در این دیدار درباره تأثیرات تشدید تنش‌ها بر امنیت و ثبات رایزنی کردند.

وزارت امور خارجه قطر افزود که بن عبدالرحمن نسبت به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های مرتبط با آب و تأسیسات انرژی هشدار داده است.

این وزارتخانه ادامه داد که نخست‌وزیر این کشور بر تقویت هماهنگی، افزایش تلاش‌ها و بازگشت به میز گفت‌وگو تأکید کرد.

وزارت امور خارجه قطر گفت که بن عبدالرحمن بر تقویت امنیت انرژی جهانی، آزادی کشتیرانی و امنیت محیط‌ زیست تأکید کرد.