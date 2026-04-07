به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی ایران در پنج وزن دوم که به میزبانی بیشکک قرقیزستان در حال برگزاری است، نمایندگان ایران در مرحله نیمانهایی روی تشک رفتند که نتایج آن به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی وفا در دور اول با نتیجه ۱۲ بر ۱ مین وو کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب سی یونگ ری دارنده مدال برنز المپیک و جهان از کره شمالی شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به دیدار رده بندی راه یافت. احمدی وفا در این دیدار به مصاف یربول کمالی اف از قزاقستان می رود.



در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد به مصاف رازاک بیشیکیف از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب حریف خود شد و به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.محسن نژاد در این دیدار به مصاف هانجائه چانگ از کره جنوبی می رود. محسن نژاد در دور اول با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر سونات عبداله یف از تاجیکستان را شکست داد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم محمدجواد رضایی در مرحله نیمه نهایی به مصاف شهزاد کوچکوروف از ازبکستان رفت که با نتیجه ۹ بر صفر پیروز میدان و راهی فینال شد. رضایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر تایشی ناریکانی از ژاپن را از پیش رو برداشت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم محمدامین حسینی در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف پرینس از هند رفت و با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شد و به مرحله فینال راه پیدا کرد. حسینی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر دیدار امان نظراف از ترکمنستان را مغلوب کرد.



در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف اسلام یولویف از قزاقستان رفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز و فینالیست شد. ساروی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مینهو لی از کره جنوبی را مغلوب کرد.