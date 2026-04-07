برگزاری مرحله کشوری شناسایی معلمان نمونه در بستر شاد از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این اطلاعیه، مرحله کشوری شناسایی معلمان نمونه با حضور ۱۱۵ نفر از معلمان نمونه استانی از امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین تا یکشنبه ۲۳ فروردین ماه به صورت مجازی و از طریق کلاس مجازی شبکه شاد برگزار خواهد شد.

در این مرحله، معلمان نمونه به ارائه تدریس پرداخته و مصاحبه و گفت و گو با آنان توسط کمیته ارزیابان حرفه‌ای انجام می‌شود.

این ارزیابی شامل بررسی توانایی‌های تخصصی، حرفه‌ای و شایستگی‌های معلمی است که توسط ارزیابان انجام می شود.

هدف از این فرآیند شناسایی معلمان برتر و تقدیر از تلاش‌های آنان در زمینه آموزش و پرورش است.

در پایان این فرآیند، ۱۵ نفر به عنوان معلم نمونه کشوری شناسایی و معرفی می شوند. از این تعداد، ۷ نفر معلم نمونه دوره تحصیلی ابتدایی، ۴ نفر معلم نمونه دوره تحصیلی متوسطه اول و ۴ نفر معلم نمونه دوره تحصیلی متوسطه دوم خواهند بود.