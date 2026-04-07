هشدار صریح روسیه به کشورهای حوزه بالتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در سخنانی به کشورهای حوزه بالتیک هشدار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: درباره تصمیم کشورهای بالتیک برای گشودن آسمان خود به روی پهپادهای اوکراینی در حملات علیه روسیه، به این کشورها هشداری ویژه داده شده است.

«ماریا زاخارووا» سپس اضافه کرد: اگر متوجه هشدار نشوند، با پاسخ ما مواجه خواهند شد. همچنین، حمله کی‌ یف به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر تروریسم محض است.

گفتنی است، وزارت دفاع روسیه دیروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اوکراین شب گذشته مجتمع حمل و نقل دریایی نووروسیسک را هدف حمله پهپادی قرار داد. در پی حملات پهپادی به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر در نووروسییسک، یک خط لوله و اسکله بارگیری و تخلیه آسیب دیده‌اند. هدف کی ‌یف وارد کردن خسارت اقتصادی به سهامداران آن از آمریکا و قزاقستان بوده است. نیروهای مسلح اوکراین همچنین به زیرساخت‌ های غیرنظامی در نووروسیسک، از جمله ساختمان‌ های مسکونی حمله کردند که در پی این حمله شماری غیرنظامی زخمی شدند.