۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

هشدار صریح روسیه به کشورهای حوزه بالتیک

وزارت خارجه روسیه هشدار داد: اگر کشورهای حوزه بالتیک آسمان خود را به روی پهپادهای اوکراینی در حملات علیه مسکو باز کنند، با پاسخ ما مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در سخنانی به کشورهای حوزه بالتیک هشدار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: درباره تصمیم کشورهای بالتیک برای گشودن آسمان خود به روی پهپادهای اوکراینی در حملات علیه روسیه، به این کشورها هشداری ویژه داده شده است.

«ماریا زاخارووا» سپس اضافه کرد: اگر متوجه هشدار نشوند، با پاسخ ما مواجه خواهند شد. همچنین، حمله کی‌ یف به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر تروریسم محض است.

گفتنی است، وزارت دفاع روسیه دیروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اوکراین شب گذشته مجتمع حمل و نقل دریایی نووروسیسک را هدف حمله پهپادی قرار داد. در پی حملات پهپادی به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر در نووروسییسک، یک خط لوله و اسکله بارگیری و تخلیه آسیب دیده‌اند. هدف کی ‌یف وارد کردن خسارت اقتصادی به سهامداران آن از آمریکا و قزاقستان بوده است. نیروهای مسلح اوکراین همچنین به زیرساخت‌ های غیرنظامی در نووروسیسک، از جمله ساختمان‌ های مسکونی حمله کردند که در پی این حمله شماری غیرنظامی زخمی شدند.

    • فرامرز انوشه پور IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      تهدید کشورهای حوزه بالتیک توسط روسیه توجه ناتو به روسیه را معطوف میدارد اما آیا ببر کاغذی ناتو میتواند بدون حضور ارتش آمریکا در مقابل روسیه عرض اندام کند !؟ نه به هیچ وجه به هیچ وجه

