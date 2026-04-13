۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

دستیار پوتین درباره مشارکت مستقیم ناتو علیه روسیه هشدار داد

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه اعلام کرد: در اختیار گذاشتن حریم هوایی از سوی کشورهای بالتیک و فنلاند برای پهپادهای تهاجمی به معنای مشارکت مستقیم اعضای ناتو در حملات علیه روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کامرسانت، «نیکلای پاتروشف» دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: مین‌ های شناور اوکراینی به طور فراینده‌ ای در نزدیکی سواحل ترکیه، بلغارستان و رومانی کشف می‌شوند.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه گفت: رژیم کی‌یف با مین‌ گذاری و شناورهای بدون سرنشین خود در دریای سیاه، همچنان منبع اصلی تهدیدات تروریستی و نظامی است. ناتو تحت پوشش رزمایش سپر دریایی-۲۰۲۶ به ایجاد زیرساخت‌های ضدروسی در محور دریای سیاه ادامه داده است. سرویس‌ های ویژه اوکراین با هماهنگی و پشتیبانی اطلاعاتی ناتو، به‌طور هدفمند به ناوگان تجاری روسیه آسیب وارد می‌کنند.

«نیکلای پاتروشف» سپس اضافه کرد: در اختیار گذاشتن حریم هوایی از سوی کشورهای بالتیک و فنلاند برای پهپادهای تهاجمی به معنای مشارکت مستقیم اعضای ناتو در حملات علیه روسیه است.

    فریدون IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دو صد گفته چون نیم کردار نیست

