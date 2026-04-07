استقرار ۲۰۸ شعبه اخذ رأی در تربت حیدریه برای انتخابات شوراهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی بعداز ظهر سه شنبه در نشست هیئت اجرایی شهرستان تربت حیدریه از پیش‌بینی ۲۰۸ شعبه اخذ رأی و به‌کارگیری بیش از ۴ هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارتی و انتظامی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت‌ماه خبر داد.

فرماندار تربت حیدریه با تأکید بر فراهم بودن تمامی زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم افزود: برنامه‌ریزی‌های دقیق و هماهنگی‌های گسترده میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و انتظامی انجام شده و بیش از ۴ هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و نیروهای انتظامی مسئولیت برگزاری انتخاباتی سالم، امن و باشکوه را بر عهده دارند.

وی در ادامه به پیش‌بینی ۲۰۸ شعبه اخذ رأی در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد، ۱۰۲ شعبه در مناطق شهری و ۱۰۶ شعبه در مناطق روستایی مستقر خواهد شد تا زمینه حضور حداکثری مردم در سراسر شهرستان فراهم شود و هیچ نقطه‌ای از دسترسی به حق رأی محروم نماند.

شجاعی برگزاری انتخابات در شرایط کنونی را نماد روشنی از اقتدار، ثبات و پویایی نظام عنوان و تصریح کرد: امروز صندوق‌های رأی در کنار جبهه‌های دفاع، جلوه‌ای دیگر از اراده ملت ایران است؛ ملتی که نشان داده در سخت‌ترین شرایط نیز مسیر پیشرفت، مشارکت و تعیین سرنوشت خود را متوقف نخواهد کرد.

فرماندار تربت حیدریه با اشاره به ابعاد داخلی و بین‌المللی این رویداد مهم خاطرنشان کرد: در داخل کشور، این انتخابات موجب تقویت انسجام ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و تداوم مردم‌سالاری دینی خواهد شد و در عرصه بین‌المللی نیز پیام‌آور ثبات، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان است.

وی بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم، امن و با مشارکت حداکثری مردم تاکید کرد و گفت: تمامی شعب اخذ رای به‌طور کامل تجهیز و عوامل اجرایی آموزش دیده‌اند. با نظارت دقیق بر روند رای‌گیری، شفافیت شمارش آرا و امنیت شعب، حقوق مردم کاملاً حفظ خواهد شد.

شجاعی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات پشتوانه اصلی تصمیم‌گیری‌های محلی و تقویت شوراهای اسلامی است و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری برای فراهم کردن شرایط مناسب حضور مردم هستند.

فرماندار تربت حیدریه تأکید کرد: مردم بصیر و انقلابی تربت حیدریه همان‌گونه که در میدان دفاع از میهن حضوری مؤثر و افتخارآفرین داشته‌اند، در این عرصه مهم سیاسی نیز با حضور گسترده خود، حماسه‌ای دیگر رقم خواهند زد و بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب و شهدا را به نمایش خواهند گذاست.