ذخیره استراتژیک ۶ ماهه دارو موجود است و نگرانی نداریم

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوباخبرنگار خبرگزاری مهر، در تشریح آخرین وضعیت تأمین دارو و اقلام حیاتی در کشور، بر وجود ذخایر استراتژیک و نبود نگرانی جدی در این حوزه تأکید کرد.

‌ شهریاری با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای مدیریت بازار دارو گفت: ما تصویب کردیم که باید یک ذخیره استراتژیک ۶ ماهه داشته باشند؛ در حال حاضر همکاران ما می‌گویند که ما اصلاً نگرانی نداریم. البته دشمن چند کارخانه داروسازی داخلی ما را زد، ولی با این حال همکاران نگران نیستند و می‌گویند ما تأمین می‌کنیم و بیماران ما قطعاً مشکلی نخواهند داشت.

‌وی در خصوص پیگیری‌های وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر در وزارتخانه و سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنند که در هیچ زمینه‌ای نگرانی جدی برای دارو الحمدلله وجود ندارد. همچنین پیگیری اقلامی که تولیدات این کارخانه‌های آسیب‌دیده بوده، به سرعت در حال انجام است تا جایگزین و جبران شود و ان‌شاءالله مشکلی پیش نمی‌آید.

‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمک‌های بین‌المللی و واردات دارو تصریح کرد: بعضی کشورها مخصوصاً روسیه یک سری کمک‌های دارویی انجام داده‌اند؛ اما به جز آن، خود جمهوری اسلامی اگر ضرورت داشته باشد باز می‌تواند دارو از خارج وارد کند و این امکان به طور کامل وجود دارد.

‌شهریاری در پاسخ به وضعیت تأمین شیرخشک و اختلالات اخیر توضیح داد: طی یک الی دو روز اخیر، سیستم به خاطر مسائلی که اتفاق افتاده بود دچار مشکل شد، اما اکنون هر جا با همکارانمان صحبت می‌کنیم، به‌ویژه در کمیسیون بهداشت و درمان که تشکیل جلسه می‌دهد، همکارانی که در استان‌ها حضور دارند و رصد می‌کنند می‌گویند نه از نظر دارو و نه از نظر شیرخشک خوشبختانه مشکلی وجود دارد

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه چیز موجود است و به موقع توزیع می‌شود. سامانه نیز که برای دو سه روز قطع شده بود، بلافاصله اصلاح شد و اکنون هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.