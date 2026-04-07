https://mehrnews.com/x3bLTq ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳ کد مطلب 6794555 استانها فارس استانها فارس ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳ زنجیره انسانی مقابل نیروگاه جهرم جهرم- زنجیره انسانی در پی تهدیدات دشمن در حمله به زیرساختها، مقابل نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم تشکیل شد. برچسبها تجمع مردمی نیروگاه برق جهرم
