به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در پاسخ به تهدید ترامپ در ایکس نوشت: نه امشب، نه فردا، و نه در هیچ زمانی، تمدن ایران خاموش نخواهد شد؛ ایران پیوسته بوده، هست، و خواهد ماند. ما ایرانیان در این سرزمین زیسته‌ایم، بالیده‌ایم و در همین‌جا نیز پایدار خواهیم ماند.

وی افزود: تمدن ایران، با تکیه بر دانش، هنر و ادبیات و فراتر از همه با ایمان، خردمندی، شکیبایی و جان‌فشانی، بر تمامی آنان که در ستیز با تمدن و در پی ویرانی وطن بوده‌اند، چیره شده است. ما نخواهیم گذاشت در آتشی که بی‌ریشه‌گان علیه میهن‌ برافروخته‌اند، حتی زخمی بر جان این سرزمین بنشیند.

روحانی گفت:هر خام‌اندیشی که خاموشی ایران را در خیال بپرورد، به همان بدنامی گرفتار خواهد شد که پیش از این، نصیب فرهنگ‌ستیزان شد.

وی تاکید کرد: ما ایستاده‌ایم، بازو در بازو، با همه تفاوت‌ها، با شعر بر لب، ایمان در دل، و سلاح در دست؛ استوار و خلل‌ناپذیر، برای پاسداری از تمدن، از سرزمین و از خانه؛ از دریای خزر تا خلیج فارس.

خدا با ماست.

۱۸فروردین