صدور ۴ جواز صنعتی دوران جنگ تحمیلی سوم در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیجان نژاد شامگاه سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام صدور جوازهای جدید صنعتی در استان اظهار کرد: با وجود فشارها و شرایط ناشی از تحریمها و چالشهای اخیر، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۴ جواز صنعتی در مازندران صادر شده است.
وی با بیان اینکه این روند نشاندهنده تمایل سرمایهگذاران به حضور در بخش صنعت استان است، افزود: پیشبینی میشود با راهاندازی این واحدها، برای ۶۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده در این طرحها را ۱۵۰۸ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: این حجم از سرمایهگذاری بیانگر ظرفیت مناسب استان برای توسعه فعالیتهای صنعتی است.
علیجاننژاد همچنین از صدور یک جواز تأسیس در حوزه بازسازی و نوسازی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح نیز زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۲ نفر فراهم خواهد شد.
وی در ادامه وضعیت تولید در مازندران را با وجود برخی مشکلات، مطلوب و در شرایط عادی ارزیابی کرد و تصریح کرد: واحدهای تولیدی استان به فعالیت خود ادامه میدهند و علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، محصولات تولیدی به سایر استانهای کشور نیز ارسال میشود.
نظر شما