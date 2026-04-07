به گزارش خبرگزاری مهر، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: « دبیرکل سازمان ملل از اظهاراتی که دیروز و امروز صبح شنیدیم بسیار نگران است.اظهاراتی که حاکی از آن است که ممکن است یک ملت یا یک تمدن کامل مجبور به تحمل پیامدهای تصمیمات سیاسی و نظامی شود.»
دوجاریک تاکید کرد: «هیچ هدف نظامی وجود ندارد که ویرانی گسترده زیرساختهای یک جامعه یا تحمیل عمدی رنج بر غیرنظامیان را توجیه کند.»
سخنگوی سازمان ملل گفت: دبیرکل سازمان ملل تاکید میکند که درگیریها زمانی پایان مییابند که رهبران گفتگو را به جای تخریب انتخاب کنند، که هنوز گزینه ها و انتخاب هایی وجود دارد و اکنون باید انجام شوند.
دوجاریک تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل خواستار افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای یافتن راهی مسالمتآمیز برای پیشبرد درگیری در خاورمیانه است.
سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که «ژان آرنو»، فرستاده شخصی دبیرکل سازمان ملل برای تقویت تلاشهای دیپلماتیک به منطقه سفر میکند.
