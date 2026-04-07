به گزارش خبرگزاری مهر، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: « دبیرکل سازمان ملل از اظهاراتی که دیروز و امروز صبح شنیدیم بسیار نگران است. اظهاراتی که حاکی از آن است که ممکن است یک ملت یا یک تمدن کامل مجبور به تحمل پیامدهای تصمیمات سیاسی و نظامی شود.»

دوجاریک تاکید کرد: «هیچ هدف نظامی وجود ندارد که ویرانی گسترده زیرساخت‌های یک جامعه یا تحمیل عمدی رنج بر غیرنظامیان را توجیه کند.»

سخنگوی سازمان ملل گفت: دبیرکل سازمان ملل تاکید می‌کند که درگیری‌ها زمانی پایان می‌یابند که رهبران گفتگو را به جای تخریب انتخاب کنند، که هنوز گزینه ها و انتخاب هایی وجود دارد و اکنون باید انجام شوند.

دوجاریک تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل خواستار افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راهی مسالمت‌آمیز برای پیشبرد درگیری در خاورمیانه است.