استان مرکزی آماده برگزاری چهلمین روز عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در اطلاعیهای برنامه های مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت را اعلام و از تمامی اقشار مردم، دعوت میکند با حضوری حداکثری و کوبنده، صحنهای دیگر از حماسههای ماندگار را رقم زنند.
در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی آمده است:وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ"، چهل روز از واقعه جانگداز و از آن لحظهای که سپهر ولایت به عزا نشست و امت اسلام در فقدان فرزند رشید حسین ابن علی، جگرسوزترین سوگ تاریخ معاصر خویش را تجربه کرد میگذرد.
این اطلاعیه می افزاید: حضرت آیتالله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای (قدس الله نفس الزکیه) — قائد عظیمالشأن امت اسلام، رهبر و پیشوای مسلمانان جهان، امام آزادگان و مستضعفان، اسوه اجتهاد و جهاد و استقامت، خلف صالح و امین روحالله و حامل رایت بلند ولایت — در حملهای سبعانه و جنایتکارانه از سوی آمریکای متجاوز و رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی، به فیض اعلای شهادت نائل آمدند و به ملکوت اعلی پیوستند.
در ادامه اطلاعیه آمده است: آن امام فرزانه، یکسره، عمر مبارک خویش را وقف اعتلای کلمه حق، صیانت از کیان انقلاب اسلامی و خدمت خالصانه به این ملت بزرگ نمود؛ ملتی که در هر پیچ و خم تاریخ، پیوند عمیق و ناگسستنی خود را با قائد شهید به نمایش گذاشت و اینک نیز، در چهلمین روز عروج ملکوتیاش، با حضوری باشکوه و دشمنشکن، ثابت خواهد کرد که نه تنها در سوگ امام خویش اشک میریزد، که بر عهد دیرین و پیمان راسخ خود با راه و آرمان ایشان، استوارتر از همیشه ایستاده است.
در این اطلاعیه بیان شده است: لطف الهی و حکمت بالغه پروردگار بود که در اوج این سوگ جانگداز، با انتخاب خلف صالح و جانشین شایسته، آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی)، سنت دیرین صالح بعد از صالح را در این امت جاری ساخت و مرهمی بر زخم دل ملت داغدار نهاد، آلام را تسکین بخشید و آرامشی راسخ و عمیق را در کالبد جامعه اسلامی دمید.
در ادامه اطلاعیه آمده است: دشمن در محاسبهای جاهلانه و توهمی باطل پنداشت که با هدف قرار دادن قلب تپنده انقلاب، میتوان این درخت تناور و ریشهدار را از پای درآورد اما غافل از آن بود که ملت ایران، این ملت بصیر و هوشیار و پرورشیافته در مکتب عاشورا، همواره از خون شهیدانش نه سستی و یأس، که عزم و اراده و حیات میگیرد. این حضور عظیم، پاسخی کوبنده و صریح به آن توهم باطل است.
این اطلاعیه می افزاید: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی، برنامه مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت و شهادت قهرمان دیار آفتاب سردار سپهبد شهید محمد پاکپور و سایر شهدای جنگ رمضان را با شعار محوری «بعثت خون، اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی» به شرح ذیل اعلام میدارد و از اقشار مردم، دعوت مینماید با حضوری حداکثری و کوبنده، صحنهای دیگر از حماسههای ماندگار را رقم زنند.
بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی امروز چهارشنبه نوزدهم فروردین مصادف با چهلمین شب شهادت، مراسم سوگواری، سینهزنی دستهجات عزاداری در قالب اجتماعات شبانه در تمامی میادین اصلی سراسر استان و در شهر اراک در میدان شهدا از ساعت ۲۱ برگزار می شود و روز پنجشنبه، همزمان با چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت از ساعت ۹ صبح همراه با اجتماع مردمی در سراسر استان و در شهر اراک در محل میدان شهدا و روز جمعه، ویژه مراسم ختم قرآن و عزاداری در مصلای بیت المقدس از ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.
در پایان اطلاعیه آمده است: مردم غیور و ولایتمدار استان؛ اینک وقت آن است که یکبار دیگر، آنچه را که در تمام این سالها در صحنههای گوناگون به نمایش گذاشتهاید، فریاد زنید؛ که ملت ایران زنده و بیدار است، و هرگز از راه امام و شهیدانش باز نخواهد گشت.
