۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۳۳

حمله به مقر کنسولگری کویت در بصره عراق

پس از کشته شدن پنج نفر در حمله موشکی از سمت کویت که خانه‌ای را در منطقه خور الزبیر در استان بصره در جنوب عراق هدف قرار داد، معترضان به ساختمان کنسولگری کویت در بصره یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، معترضان به این حمله، با تجمع مقابل کنسولگری کویت در شهر بصره، تلاش کردند به آن جا حمله کنند.

از زمان آغاز تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه و گسترش آن به چند کشور از جمله عراق، گروه‌های مقاومت عراقی در حمایت از ایران، روزانه حملات پهپادی و موشکی را به پایگاه‌های «دشمن» در عراق و منطقه انجام می دادند.

آمریکا نیز مقرهای متعلق به این گروه‌ها و نیروهای حشد الشعبی را حملات هوایی قرار می داد.

دو هفته پیش، پنتاگون اعلام کرد که بالگردهای تهاجمی حملاتی را علیه این گروه‌ها انجام داده‌ اند.

