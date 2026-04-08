به گزارش خبرگزاری مهراز تارنمای واع، وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای از اعلام آتش‌بس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد از هرگونه تلاش منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار بحران‌ها و تقویت زبان گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت می‌کند و بر اهمیت پایبندی کامل به آتش‌بس تأکید دارد.

این وزارتخانه همچنین بر رویکرد دیپلماتیک متوازن عراق تأکید و اعلام کرد بغداد به ایفای نقش خود در حمایت از تلاش‌ها برای تحقق امنیت و صلح در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه خواهد داد.

در ادامه این بیانیه آمده است که این رویکرد در راستای تأمین منافع ملت‌های منطقه، دستیابی به ثبات و توسعه و حرکت به‌سوی مرحله‌ای جدید مبتنی بر پایان جنگ‌ها و احترام به حاکمیت کشورها دنبال می‌شود.