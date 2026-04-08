به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که آنتونیو گوترش از اعلام آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا استقبال می‌کند.

وی به نقل از گوترش تصریح کرد: از تمام طرف های درگیر می خواهیم به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی و شروط آتش بس پایبند باشند.

گوترش همچنین تصریح کرد: تاکید داریم که توقف اقدامات خصمانه یک مسئله بسیار مهم برای حمایت از جان غیرنظامیان و کاهش مشکلات انسانی به شمار می رود.

وی از تلاش های پاکستان و دیگر کشورها برای تسهیل روند دستیابی به آتش بس قدردانی کرد.

لازم به ذکر است که آمریکا با پذیرش شروط ایران بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ روز از آغاز تجاوز خود مجبور به عقب نشینی شد.