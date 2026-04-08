۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۰۸

استقبال سازمان ملل از توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا

دبیرکل سازمان ملل از دستیابی به آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که آنتونیو گوترش از اعلام آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا استقبال می‌کند.

وی به نقل از گوترش تصریح کرد: از تمام طرف های درگیر می خواهیم به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی و شروط آتش بس پایبند باشند.

گوترش همچنین تصریح کرد: تاکید داریم که توقف اقدامات خصمانه یک مسئله بسیار مهم برای حمایت از جان غیرنظامیان و کاهش مشکلات انسانی به شمار می رود.

وی از تلاش های پاکستان و دیگر کشورها برای تسهیل روند دستیابی به آتش بس قدردانی کرد.

لازم به ذکر است که آمریکا با پذیرش شروط ایران بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ روز از آغاز تجاوز خود مجبور به عقب نشینی شد.

    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      باید این توافق تبدیل به قطعنامه ی شورای امنیت شود هرچند سازمان ملل و اقمارش وقعی به دیگر ملت ها نمی گذارند. خروج از سارمان ملل و بیرون رفت از ان پی تی باید جدی مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای عربی باید تنبیه و خسارات ما را جبران کنند و...
    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      پیروزی لشکر اسلام ، ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت مبارک . ولی هنه میدانیم هوشیاری صد در صدی لازم است و باید دستمان رو ماشه باشد دشمن مکار قابل اعتماد نیست

